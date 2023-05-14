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Победительницу "Евровидения-2023" заподозрили в плагиате

14 мая 2023 20:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Победительницу "Евровидения-2023" заподозрили в плагиате
Победительница "Евровидения-2023" певица Loreen. Фото: REUTERS/Phil Noble
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На песенном конкурсе "Евровидения" в этом году победила певица из Швеции Loreen. Она исполнила песню Tattoo. Вокруг исполнительницы вспыхнул конфликт. Loreen обвиняют в плагиате песни.

Возможный плагиат певицы активно обсуждают пользователи соцсетей.

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Певица уже побеждала в песенном конкурсе в 2012 году с песней Euphoria. После финала "Евровидения-2023" вспыхнул скандал. Некоторые считают, что Loreen сплагиатила песню The Winner takes it all группы ABBA. К тому же люди заметили сходство с композицией Flying Free группы Pont Aeri и песней "В плену" украинской певицы Мики Ньютон.

В комментариях под видео люди пишут:

  • Не удивлюсь, если они сознательно использовали Abba как источник вдохновения;
  • Мейнстримная современная музыка основана на очень простых и шаблонных последовательностях аккордов, мелодиях и ритмах;
  • Это плагиат в его самом вопиющем виде. 10-секундный фрагмент песни Pont Aeri Flying Free формирует всю инструментальную основу Tattoo от вступления до конца;
  • У Tattoo практически нет оригинального музыкального материала;
  • Это плагиат двух песен, группы ABBA и украинской певицы Мики Ньютон.

Певица Мика Ньютон уже отреагировала на скандал.

Напомним, 13 мая состоялся финал песенного конкурса "Евровидение-2023". Победу одержала певица Loreen. Она уже второй раз завоевывает европейский трофей.

Также мы писали, что участник финала песенного конкурса "Евровидение-2023" Паша Парфений, представлявший Молдову, поблагодарил Украину за мир, который есть в его стране. Это произошло сразу после выступления певца.

Добавим, в финале песенного конкурса "Евровидение-2023" выступила украинская группа TVORCHI. К ребятам из Тернополя было приковано внимание почти 200 млн аудитория музыкального соревнования. Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк вышли на сцену под 19-м номером.

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