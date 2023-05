Победительницу "Евровидения-2023" заподозрили в плагиате

Победительница "Евровидения-2023" певица Loreen. Фото: REUTERS/Phil Noble

На песенном конкурсе "Евровидения" в этом году победила певица из Швеции Loreen. Она исполнила песню Tattoo. Вокруг исполнительницы вспыхнул конфликт. Loreen обвиняют в плагиате песни.

Возможный плагиат певицы активно обсуждают пользователи соцсетей.

Loreen подозревают в плагиате

Певица уже побеждала в песенном конкурсе в 2012 году с песней Euphoria. После финала "Евровидения-2023" вспыхнул скандал. Некоторые считают, что Loreen сплагиатила песню The Winner takes it all группы ABBA. К тому же люди заметили сходство с композицией Flying Free группы Pont Aeri и песней "В плену" украинской певицы Мики Ньютон.

В комментариях под видео люди пишут:

Не удивлюсь, если они сознательно использовали Abba как источник вдохновения;

Мейнстримная современная музыка основана на очень простых и шаблонных последовательностях аккордов, мелодиях и ритмах;

Это плагиат в его самом вопиющем виде. 10-секундный фрагмент песни Pont Aeri Flying Free формирует всю инструментальную основу Tattoo от вступления до конца;

У Tattoo практически нет оригинального музыкального материала;

Это плагиат двух песен, группы ABBA и украинской певицы Мики Ньютон.

Певица Мика Ньютон уже отреагировала на скандал.

