Катерина Лозовицька зганьбилася через свій образ – українці назвали її клоуном

Переможниця шоу "Холостяк-12" Катерина Лозовицька на відпочинку на Канарах. Фото: instagram.com/p/CuPht8poHYM/

Переможниця 12-го сезону найромантичнішого проєкту "Холостяк" та українська модель Катерина Лозовицька показала себе у головному тренді цього сезону. Молода дівчина показала себе у корсеті, шортах та туфлях на підборах, але отримала багато критики за свій образ.

Відповідне відео Катерина Лозовицька розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Українська модель дуже активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram. Цього разу вона показала нове відео, де приміряла образ, одягнувши на себе рожевий корсет, світлі шорти, жовті туфлі на підборах та рожеву маленьку сумочку.

"Як пройти повз цей рожевий тренд? Особливо, коли є такий крутий корсет від @opiumforsoul", — написала Катерина Лозовицька.

Втім, далеко не всі підписники молодої моделі оцінили її образ, тому під публікацією з’явилося багато незадоволених коментарів. Люди стали соромити Катерину Лозовицьку за те, як невдало вона поєднала свої речі на відео.

Що за світлофор, та шорти на два розміри більше

Постаріла, пострашнішала, хлопець страшний, ще й одягається, як клоун

Навіть таку струнку дівчину зіпсували ці шорти

Я не розумію, одягнутися, як бомж, це дійсно модно? Без образ, повний несмак

Коментарі зі сторінки Катерини Лозовицької. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Катерини Лозовицької. Фото: скриншот з Instagram

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