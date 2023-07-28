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Победительницу шоу "Холостяк" Екатерину Лозовицкую пристыдили за неудачный образ

28 июля 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Екатерина Лозовицкая опозорилась из-за своего образа – украинцы назвали ее клоуном
Победительница шоу "Холостяк-12" Екатерина Лозовицкая на отдыхе на Канарах. Фото: instagram.com/p/CuPht8poHYM/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Победительница 12-го сезона романтического проекта "Холостяк" и украинская модель Екатерина Лозовицкая показала себя в главном тренде этого сезона. Молодая девушка показала себя в корсете, шортах и туфлях на каблуке, но получила много критики за свой образ.

Соответствующее видео Екатерина Лозовицкая разместила на своей странице в Instagram.

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Украинская модель очень активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram. На этот раз она показала новое видео, где примерила образ, надев на себя розовый корсет, светлые шорты, желтые туфли на каблуке и маленькую розовую сумочку.

"Как пройти мимо этого розового тренда? Особенно, когда есть такой крутой корсет от @opiumforsoul", — написала Екатерина Лозовицкая.

Впрочем, далеко не все подписчики молодой модели оценили ее образ, поэтому под публикацией появилось множество недовольных комментариев. Люди стали стыдить Екатерину Лозовицкую за то, как неудачно она объединила свои вещи на видео.

  • Что за светофор, и шорты на два размера больше
  • Состарившаяся, устрашавшая, парень страшный, еще и одевается, как клоун
  • Даже такую стройную девушку испортили эти шорты
  • Я не понимаю, одеться, как бомж, это действительно модно? Без оскорблений, полная безвкусица
Комментарии со страницы Екатерины Лозовицкой
Комментарии со страницы Екатерины Лозовицкой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Екатерины Лозовицкой
Комментарии со страницы Екатерины Лозовицкой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что молодая украинская модель Екатерина Лозовицкая познакомила нового возлюбленноого со своими родителями.

Ранее мы рассказывали, что победительница шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая показала подарок от любимого.

Также мы сообщали, что украинская модель Екатерина Лозовицкая впервые показала своего нового любимого.

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