Екатерина Лозовицкая опозорилась из-за своего образа – украинцы назвали ее клоуном

Победительница шоу "Холостяк-12" Екатерина Лозовицкая на отдыхе на Канарах. Фото: instagram.com/p/CuPht8poHYM/

Победительница 12-го сезона романтического проекта "Холостяк" и украинская модель Екатерина Лозовицкая показала себя в главном тренде этого сезона. Молодая девушка показала себя в корсете, шортах и туфлях на каблуке, но получила много критики за свой образ.

Соответствующее видео Екатерина Лозовицкая разместила на своей странице в Instagram.

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Украинская модель очень активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram. На этот раз она показала новое видео, где примерила образ, надев на себя розовый корсет, светлые шорты, желтые туфли на каблуке и маленькую розовую сумочку.

"Как пройти мимо этого розового тренда? Особенно, когда есть такой крутой корсет от @opiumforsoul", — написала Екатерина Лозовицкая.

Впрочем, далеко не все подписчики молодой модели оценили ее образ, поэтому под публикацией появилось множество недовольных комментариев. Люди стали стыдить Екатерину Лозовицкую за то, как неудачно она объединила свои вещи на видео.

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Комментарии со страницы Екатерины Лозовицкой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Екатерины Лозовицкой. Фото: скриншот из Instagram

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