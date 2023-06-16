Алексей Дурнев рассказал о работе Новой почты – блогер показал рекламу компании

Украинский блогер Алексей Дурнев во время интервью с Машей Ефросининой. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский телеведущий и блогер Алексей Дурнев высказался о работе сервиса "Новая почта". Популярный ведущий рассказал о том, как расширилась эта компания, и получил недовольную реакцию своих поклонников.

Соответствующую публикацию Алексей Дурнев разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Уважаемые, @novapostpl.official — это как часть чего-то родного в дружной Польше. Ведь, что может быть лучше сервиса Новой Почты? Компания открыла уже более 30 отделений в Польше и сделала удобное приложение Nova Post, в котором можно создать накладную, следить за движением посылки, найти ближайшее отделение, а также заказать курьера. Все, как дома. А до конца августа вы можете создать накладную в приложении Nova Post со скидкой — 10%!Загружайте приложение прямо сейчас и удивляйте весь мир качеством украинского сервиса. Здесь мы лучшие", — написал Алексей Дурнев.

Многие пользователи сети решили присоединиться к обсуждению работы "Новой почты" и стали оставлять много комментариев под новой публикацией украинского ведущего и блогера.

Новая почта минимальная оплата под 70 грн, Укрпочта от 20 гривен. Давно перешел на пользование по почте и всем советую. Зажр*лась новая почта

Новая почта пиарилась на трагедии на Каховской ГЭС, будто бы можно было отправлять посылки с помощью пострадавшим бесплатно, но почему-то через 2 дня, когда я собрал все необходимое, упаковал и принес на почту, мне сказали, что уже все и они больше не отправляют туда

А там будет видно, когда открывают твою посылку и грабят с нее половину товара? В последнее время такие случаи очень участились, поэтому к Новой почте много вопросов...

Комментарии со страницы Алексея Дурнева. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Алексея Дурнева. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Алексея Дурнева. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известный украинский ведущий Алексей Дурнев высмеял россиян за их жалобы.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский блогер Алексей Дурнев объяснил, на что ему жалко тратить деньги.

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