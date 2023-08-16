Пышнотелая Ким Кардашьян в блестящем бикини покаталась на велосипеде
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян продемонстрировала свою невероятную фигуру. Красавица снялась в золотом купальнике во время отдыха в Италии.
42-летняя знаменитость показала фото в Instagram.
Ночная фотосессия
Ким показала свою фигуру в бикини, продемонстрировав свои пышные формы, наслаждаясь ночным купанием.
Ким Кардашьян является экспертом по купальникам и имеет свою коллекцию SKIMS Swim. На фото Ким позирует в крошечном бикини от Dolce&Gabbana ценой 695 долларов.
"Ночное купание в Апулии", — подписала снимки звезда.
Ранее Ким откровенно рассказывала о своей физической форме Vogue, как она тренируется семь дней в неделю.
СМИ также сообщили, что Ким спит всего пять часов. Телеведущая поделилась, что чувствует себя "в лучшей форме, которую имела в жизни". Основательница SKIMS объяснила, как она тренируется по два часа каждый день с тренером в течение 5-6 дней в неделю.
Ранее Сальма Хайек "засветила" фигуру на роскошной яхте.
Напомним, 60-летняя Деми Мур в бикини ошеломила результатом от занятий йогой и терапии пиявками.