Потап неочікувано вибачився перед українцями — відеозвернення

Репер і продюсер Потап за лаштунками зйомок. Фото: Instagram Потапа

Відомий український актор, продюсер, репер і заслужений артист країни Олексій Потапенко (Потап) записав важливе відеозвернення. Популярний артист звернувся до українців і попросив у них вибачення за скандали, які пов’язані з ним під час війни.

Своє відеозвернення Потап розмістив на офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Звернення до українців

Український артист записав відео, на якому звернувся до всіх шанувальників і хейтерів за свої пісні та поведінку під час війни. Він зізнався, що дуже багато галасу наробив у соціальних мережах, але зазначив, що таким чином він просто намагався привернути увагу до себе.

"Любі друзі, Олексій Потапенко багато наробив галасу, багато новин, багато питань отримує від друзів, знайомих, все в порядку чи ні. Все нормально. Хотів привернути вашу увагу до творчості та персони, але розумію зараз, за вашою реакцію, що зараз це не на часі", — розпочав своє звернення український репер.

Далі Потап вибачився перед тими, кого він образив своєю творчістю, та зробив це досить лаконічно. Наприкінці він подякував глядачам за увагу і попросив не ображатися на нього.

"Хочу вибачитися перед тими всіма, кого я засмутив чи образив, і закінчити на цьому. Дякую всім за увагу! Без образ", — закінчив своє відео Потап.

Публікація Потапа зі зверненням до українців. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Переглянувши це звернення, підписники українського реп-виконавця одразу почали його обговорювати. Причому під відео Потапа з’явилися як позитивні, так і негативні коментарі.

Хочу підтримати. Так би політиків хейтили, як артистів. Ще й, по суті, ні за що. Тримайтеся

Перед ким Ви вибачаєтесь?! Перед тією частиною народу, яка вічно всім незадоволена?! Потап, Ви з гумором, і завжди таким був, тому будьте собою, Ваші люди Вас розуміють і чують

В Тік Tok начудив… Але добре, що усвідомив... Бо це дійсно мало, м'яко кажучи, не дуже гарний вигляд

Ну, на мою думку, танці дійсно недоречні були. Треба тихіше себе поводити трошки, де ви були на початку війни, що тільки за півтора року танцювати почали?

Коментарі зі сторінки Потапа. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Потапа. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Потапа. Фото: скриншот з Instagram

Звернення до хейтерів

Нещодавно український репер записав відео на трек, де відповів на критику з боку оточення. Потап пригадав хейт стосовно його виступив у Росії і подякував хейтерам за те, що вони кажуть.

"Bitch, сказав, що сказав. Твоя мама ще відвідувала мій концертний зал. Я б обирав, що ти там хейтиш про Потапа. Може, я і є твій справжній папа! Хтось скаже, що хейт нічого не значить. Я б так не казав, поки гавкають собаки, їде караван", — заявив український репер і продюсер.

Скандали з репером

На початку війни Потап зі своєю дружиною перебував у Іспанії, а приїхав до України лише через деякий час. Він випускав пісню про волонтерів та розповідав про "заочний" вступ до ТрО.

А не так давно Потап показував кадри з душу, де співав пісні.

Нагадаємо, ми писали про те, що український реп-виконавець Потап показав романтичне фото з Настею Каменських.

Раніше ми розповідали про те, що відомий репер Потап презентував нову пісню зі зверненням до українців.

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