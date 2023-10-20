Потап после скандальных видео возмутил украинцев новым роликом с Каменских

После скандальных видео Потап решил записать еще одно, чем возмутил украинцев
Украинский рэп-исполнитель, продюсер, актер и заслуженный артист Потап записал новое видео. Звезда шоу-бизнеса снял ролик, где якобы обращается к своей жене, певице Насте Каменских, и показал фрагмент из ее интервью Маше Ефросининой.
Соответствующую публикацию Потап разместил на своей странице в социальной сети Instagram.
Новое видео рэпера
На странице украинского продюсера появилось очередное видео, снятое им в TikTok. На ролике Потап поет свою песню, вспоминая бывшую солистку группы "Время и Стекло" Надю Дорофееву и ее отношения.
В конце видео продюсер показывает фрагмент, где его жена Настя Каменских дает интервью Маше Ефросининой.
При этом Потап вырезал момент, где его любимая плачет.
@potapreal
Напоминаю ,что за лучший мем обо мне ,отдаю JBL Partybox ,отмечайте меня, случайно выложив это в инсту ,все меня уже четвертуют♬ original sound - Potap
Реакция сети
Увидев это видео, пользователи сети и подписчики украинского продюсера не остались в стороне. Они поделились своими мыслями по поводу очередного ролика на странице Потапа и оставили свои комментарии под ним.
- Это дно карьеры, Потап. Из топа в п*пу (мира)
- Неужели Настя не может привести его в чувство? Это деградация
- Принесите деду таблетки
- Боже, читаю комментарии и понимаю, что все любят оговорить без причины! Здесь же все на психолога учились, сразу диагноз приписали, а на свое внимание не обращают! Стыдно именно за вас, уважаемые! Явно не за Потапа. Он свободный человек, что хочет, то и говорит! Его жизнь, его страница, его мысли
- Смешные комменты))) Все не так и все ф*гня и т.д.))) Да пусть, что хочет, то и делает))) Отпишитесь
Скандальные видео
Буквально недавно украинский рэпер снимал разные видео, которые наделали много шума в соцсетях. К примеру, Потап снимал ролик, находясь в душе, где он исполнял рэп под напором воды.
@potapreal
Рэп в Прикарпатье♬ original sound - Potap
Также рэп-исполнитель снимал видео, в котором прокомментировал весь хейт от людей. Причем сделал он это довольно резко, но в своем стиле, то есть, в рэп-исполнении.
Впрочем, позже Потап записал видеообращение, в котором объяснил свое поведение людям. Он отметил, что таким образом он хотел привлечь внимание к своей личности, но понял, что сейчас это "не ко времени". Поэтому извинился перед украинцами.
Напомним, мы писали о том, что известный украинский рэпер Потап обратился к публике с извинениями.
Ранее мы рассказывали о том, что рэпер и продюсер Потап показал романтическую фотографию с Настей Каменских.
Также мы сообщали, что рэп-исполнитель Потап показал взрослого сына от первого брака.
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