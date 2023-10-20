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После скандальных видео Потап решил записать еще одно, чем возмутил украинцев

20 октября 2023 15:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Потап после скандальных видео возмутил украинцев новым роликом с Каменских
Рэпер Потап в клипе на свою песню "Тихої ночі". Фото: скриншот из YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский рэп-исполнитель, продюсер, актер и заслуженный артист Потап записал новое видео. Звезда шоу-бизнеса снял ролик, где якобы обращается к своей жене, певице Насте Каменских, и показал фрагмент из ее интервью Маше Ефросининой.

Соответствующую публикацию Потап разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

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Новое видео рэпера

На странице украинского продюсера появилось очередное видео, снятое им в TikTok. На ролике Потап поет свою песню, вспоминая бывшую солистку группы "Время и Стекло" Надю Дорофееву и ее отношения. 

В конце видео продюсер показывает фрагмент, где его жена Настя Каменских дает интервью Маше Ефросининой.

При этом Потап вырезал момент, где его любимая плачет.

@potapreal

Напоминаю ,что за лучший мем обо мне ,отдаю JBL Partybox ,отмечайте меня, случайно выложив это в инсту ,все меня уже четвертуют

♬ original sound - Potap
Публикация со страницы Потапа
Новое видео украинского рэпера Потапа. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Увидев это видео, пользователи сети и подписчики украинского продюсера не остались в стороне. Они поделились своими мыслями по поводу очередного ролика на странице Потапа и оставили свои комментарии под ним.

  • Это дно карьеры, Потап. Из топа в п*пу (мира)
  • Неужели Настя не может привести его в чувство? Это деградация
  • Принесите деду таблетки
  • Боже, читаю комментарии и понимаю, что все любят оговорить без причины! Здесь же все на психолога учились, сразу диагноз приписали, а на свое внимание не обращают! Стыдно именно за вас, уважаемые! Явно не за Потапа. Он свободный человек, что хочет, то и говорит! Его жизнь, его страница, его мысли
  • Смешные комменты))) Все не так и все ф*гня и т.д.))) Да пусть, что хочет, то и делает))) Отпишитесь
Комментарии со страницы Потапа
Комментарии со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Потапа
Комментарий со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram
Коментар зі сторінки Потапа
Комментарий со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram
Коментарі зі сторінки Потапа
Комментарий со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram

Скандальные видео

Буквально недавно украинский рэпер снимал разные видео, которые наделали много шума в соцсетях. К примеру, Потап снимал ролик, находясь в душе, где он исполнял рэп под напором воды.

@potapreal

Рэп в Прикарпатье

♬ original sound - Potap

Также рэп-исполнитель снимал видео, в котором прокомментировал весь хейт от людей. Причем сделал он это довольно резко, но в своем стиле, то есть, в рэп-исполнении.

Впрочем, позже Потап записал видеообращение, в котором объяснил свое поведение людям. Он отметил, что таким образом он хотел привлечь внимание к своей личности, но понял, что сейчас это "не ко времени". Поэтому извинился перед украинцами.

Напомним, мы писали о том, что известный украинский рэпер Потап обратился к публике с извинениями.

Ранее мы рассказывали о том, что рэпер и продюсер Потап показал романтическую фотографию с Настей Каменских.

Также мы сообщали, что рэп-исполнитель Потап показал взрослого сына от первого брака.

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