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После скандала с 33 миллионами Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая засветились в США

18 августа 2023 12:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Юрий Горбунов после скандала со съемками сериала уехал в США – что там делал
Украинский телеведущий Юрий Горбунов во время интервью Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известного украинского телеведущего, актера и заслуженного артиста Украины Юрия Горбунова заметили за границей после недавнего скандала с его участием. Неизменный ведущий шоу "Голос країни" уехал в США вместе со своей женой, телеведущей Екатериной Осадчей.

Это стало известно из видеоролика на странице телеканала "СТБ" в социальной сети Instagram.

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Оказывается, украинский телеведущий вместе со своей женой Екатериной Осадчей уехал в небольшую командировку. Ведущие провели благотворительный вечер в Нью-Йорке в поддержку Украины во время полномасштабной войны.

Известно, что на мероприятии им удалось собрать 80 тысяч долларов, а едой на нем гостей угощал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. На благотворительном вечере также заметили и украинскую певицу Тину Кароль, которая там пела.

"Когда нас зовут за границу, например, в Прагу трижды звали, и в Праге мы собирали по 100 тысяч евро, то для этого нужно ехать. И моя деятельность за последние полтора года в том и состоит, что мы ездим с концертами, донатим. Это наша работа", — утверждает Юрий Горбунов.

Публикация со страницы канала "СТБ"
Публикация со страницы канала "СТБ". Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети не заставила себя ждать, поэтому под этим видео сразу начали появляться разные комментарии в адрес ведущих.

  • А ордена за какие такие награды получил?
  • Отвратительные были всегда.. А сейчас прикрываются человеческими бедами
  • Именно так сидят диванные критики в Украине и обс*рают кого-то!!! Суммы, собираемые за границей, колоссальные! Любая помощь важна в настоящее время!!!! Больше друг друга любите, мы все украинцы, все любим свою страну!! Мира нам. Держимся. Вместе мы — сила
Комментарии со страницы канала "СТБ"
Комментарии со страницы канала "СТБ". Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы канала "СТБ"
Комментарии со страницы канала "СТБ". Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы канала "СТБ"
Комментарии со страницы канала "СТБ". Фото: скриншот из Instagram

Заявление Юрия Горбунова

Не так давно украинский ведущий гневно высказывался о звездах, уехавших за границу во время войны. К примеру, он считал, что украинский хореограф Влад Яма, который сейчас находится в Америке, не вернется в Украину.

Влад Яма
Украинский хореограф Влад Яма на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Как ты можешь говорить Владу, он прав или не прав. С точки зрения гражданской позиции — может нет, с точки зрения защиты семьи и собственной персоны — наверное да. Поступил бы я так, скорее всего, нет", — заявлял ранее Юрий Горбунов, после чего уехал со своей супругой в США.

Скандал с Юрием Горбуновым

Недавно актер попал в громкий скандал, когда хотел снять сериал за 33 миллиона гривен с бюджетных средств. Поэтому украинцы и разные звезды начали гневно высказываться в его адрес, после чего он сразу же решил отказаться от этого.

Публикация Юрия Горбунова
Публикация Юрия Горбунова по поводу скандала с его участием. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский ведущий Юрий Горбунов рассказал, как его шокировал русский язык в Киеве.

Ранее мы рассказывали, что телеведущий Юрий Горбунов признался, кто его удивил и разочаровал во время войны.

Также мы сообщали, что ведущий и актер Юрий Горбунов показал обращение к белорусам.

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