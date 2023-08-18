Юрий Горбунов после скандала со съемками сериала уехал в США – что там делал

После скандала с 33 миллионами Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая засветились в США
Известного украинского телеведущего, актера и заслуженного артиста Украины Юрия Горбунова заметили за границей после недавнего скандала с его участием. Неизменный ведущий шоу "Голос країни" уехал в США вместе со своей женой, телеведущей Екатериной Осадчей.
Это стало известно из видеоролика на странице телеканала "СТБ" в социальной сети Instagram.
Юрий Горбунов в США
Оказывается, украинский телеведущий вместе со своей женой Екатериной Осадчей уехал в небольшую командировку. Ведущие провели благотворительный вечер в Нью-Йорке в поддержку Украины во время полномасштабной войны.
Известно, что на мероприятии им удалось собрать 80 тысяч долларов, а едой на нем гостей угощал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. На благотворительном вечере также заметили и украинскую певицу Тину Кароль, которая там пела.
"Когда нас зовут за границу, например, в Прагу трижды звали, и в Праге мы собирали по 100 тысяч евро, то для этого нужно ехать. И моя деятельность за последние полтора года в том и состоит, что мы ездим с концертами, донатим. Это наша работа", — утверждает Юрий Горбунов.
Реакция сети не заставила себя ждать, поэтому под этим видео сразу начали появляться разные комментарии в адрес ведущих.
- А ордена за какие такие награды получил?
- Отвратительные были всегда.. А сейчас прикрываются человеческими бедами
- Именно так сидят диванные критики в Украине и обс*рают кого-то!!! Суммы, собираемые за границей, колоссальные! Любая помощь важна в настоящее время!!!! Больше друг друга любите, мы все украинцы, все любим свою страну!! Мира нам. Держимся. Вместе мы — сила
Заявление Юрия Горбунова
Не так давно украинский ведущий гневно высказывался о звездах, уехавших за границу во время войны. К примеру, он считал, что украинский хореограф Влад Яма, который сейчас находится в Америке, не вернется в Украину.
"Как ты можешь говорить Владу, он прав или не прав. С точки зрения гражданской позиции — может нет, с точки зрения защиты семьи и собственной персоны — наверное да. Поступил бы я так, скорее всего, нет", — заявлял ранее Юрий Горбунов, после чего уехал со своей супругой в США.
Скандал с Юрием Горбуновым
Недавно актер попал в громкий скандал, когда хотел снять сериал за 33 миллиона гривен с бюджетных средств. Поэтому украинцы и разные звезды начали гневно высказываться в его адрес, после чего он сразу же решил отказаться от этого.
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