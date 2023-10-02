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Після відмови від виступу на фронті Тіна Кароль звернулася до захисників України

2 жовтня 2023 12:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Кароль після скандалу з відмовою виступати на фронті звернулася до воїнів — відео
Народна артистка України Тіна Кароль на своєму концерті в Лос-Анджелесі. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка, ведуча і народна артистка України Тіна Кароль поділилася чуттєвими кадрами. Популярна артистка презентувала зворушливу пісню, яка присвячена українським захисникам, і показала себе у незвичайному відео.

Відповідними кадрами Тіна Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Публікація співачки

Популярна виконавиця показала нові кадри, де можна побачити її дуже чуттєвою. На відео Тіна показала себе у чорній сукні, яка розлітається на камеру. До того ж, українська артистка продемонструвала, яку неймовірну розтяжку вона має.

Вона зазначила, що пісню, під яку вона себе показує на відео, написав український композитор і музикант Андрій Підлужний, а сама вона присвячена воїнам ЗСУ.

"Ця пісня написана дуже глибоким та змістовним автором Андрієм Підлужним. Сьогодні вона звучить новими сенсами. Танець лихої долі вдів та найважчого досвіду втрати. Присвячується нашим Героям. Слава Україні!", — зазначила Тіна Кароль.

Публікація зі сторінки Тіни Кароль
Публікація зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Підписники української артистки не змогли стримати емоцій і почали коментувати її нові кадри. Люди стали писати, як відео Тіни викликало у них мурахи по шкірі.

  • Неймовірна робота! Дуже глибокі сенси, на жаль, життєві для багатьох. Мистецтво — окрема мова, якою володіють одиниці. Дуже філігранно та змістовно! Дя-ку-є-мо!
  • До мурах! Тонко, майстерно, життєво! Дякуємо за таку роботу!
  • Серце защемило… Постійно молюсь, щоб наші чоловіки повернулись до своїх жінок, діток, матерів
  • Так, зараз ця пісня звучить зовсім з іншим змістом .. Сама її співаю і до сліз
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Скандал із Тіною Кароль

Не так давно учасник "Культурного десанту", музикант Саша Чемеров заявляв, що співачка Тіна Кароль відмовилася виступати перед захисниками України. Зокрема, він зазначив, що вона обіцяла передати авто воїнам, але не виконала свою обіцянку.

"Це був не один раз. Три чи чотири рази так було. Крім цього, була ще обіцяна машина, яка не приїхала. Як я думаю, Тіна просто боїться, а її причину треба у неї запитувати. Багато чого від Тіни Кароль було обіцяно, я не був учасником цих домовленостей, але я просто знаю, що нічого не вийшло", — зазначив Саша Чемеров.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Тіна Кароль зізналася, які місця її надихають. 

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Тіна Кароль показала себе у португальскому VOGUE.

Також ми повідомляли про те, що українська артистка Тіна Кароль показала себе у чуттєвій фотосесії.

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