Тіну Кароль засудили за фейковий патріотизм – про що йдеться

Співачка Тіна Кароль, яка відповідає на 25 запитань. Фото: скриншот з YouTube

Народна артистка України Тіна Кароль поділилася новими кадрами на своїй сторінці в соцмережі. На відео зірка шоу-бізнесу виконує свою пісню англійською мовою, яку вона нещодавно презентувала, але реакція мережі не змусила на себе чекати.

Відповідні кадри Тіна Кароль показала на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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Публікація співачки

На сторінці соцмережі українська артистка виконала свою пісню під назвою "One Nation Under Love", яка присвячена її рідній країні. На кадрах можна побачити Тіну Кароль у довгій сукні чорно-білого кольору та темних туфлях з гострим носком.

Вона стоїть біля стіни, де проєктором показують кадри з повномасштабної війни в Україні. На відео можна помітити деокупацію різних населених пунктів, зустріч українських захисників зі своїми рідними та людей, які тримають прапори у руках.

"Козацькому роду нема переводу. Strong. Brave. United", — коротко підписала своє відео українська артистка Тіна Кароль.

Публікація української співачки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі фоловерів

Нові кадри відомої виконавиці не залишилися без реакції мережі, тому під ними стали з’являтися різні коментарі. У них люди почали залишати свою думку стосовно нової пісні та кадрів Тіни.

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Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Новий трек Тіни Кароль

У День Незалежності України популярна артистка презентувала нову пісню "One Nation Under Love", якою вона дуже пишається. Цю пісню спеціально для Тіни написала американська композиторка Дайан Dоррен, яка створювала хіти для різних знаменитостей, наприклад, для Брітні Спірс, Селін Діон тощо.

На переклад цієї англомовної пісні звернув свою увагу музикант під псевдонімом Ницо Потворно. Він вважає текст треку дуже дивним, адже він ніби схожий на неоднозначну позицію співачки.

"Послухав нову пісню Тіни Кароль, почитав слова. Має такий вигляд, ніби "знову нас поділили політики, єдиний народ". Бо дивно звертатися до Донбасу англійською, а для західної аудиторії це звучить, як на мене, зверненням до Росії. Чи я щось не так зрозумів?", — обурився музикант у Twitter.

Публікація музиканта Ницо Потворно щодо пісні Тіни Кароль. Фото: скриншот з Twitter

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