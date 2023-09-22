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У Тіни Кароль помітили схожість з Ані Лорак: "Змініть жестикуляцію"

22 вересня 2023 11:34
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Тіну Кароль засудили за фейковий патріотизм – про що йдеться
Співачка Тіна Кароль, яка відповідає на 25 запитань. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Народна артистка України Тіна Кароль поділилася новими кадрами на своїй сторінці в соцмережі. На відео зірка шоу-бізнесу виконує свою пісню англійською мовою, яку вона нещодавно презентувала, але реакція мережі не змусила на себе чекати.

Відповідні кадри Тіна Кароль показала на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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Публікація співачки

На сторінці соцмережі українська артистка виконала свою пісню під назвою "One Nation Under Love", яка присвячена її рідній країні. На кадрах можна побачити Тіну Кароль у довгій сукні чорно-білого кольору та темних туфлях з гострим носком. 

Вона стоїть біля стіни, де проєктором показують кадри з повномасштабної війни в Україні. На відео можна помітити деокупацію різних населених пунктів, зустріч українських захисників зі своїми рідними та людей, які тримають прапори у руках.

"Козацькому роду нема переводу. Strong. Brave. United", — коротко підписала своє відео українська артистка Тіна Кароль.

Публікація Тіни Кароль
Публікація української співачки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі фоловерів

Нові кадри відомої виконавиці не залишилися без реакції мережі, тому під ними стали з’являтися різні коментарі. У них люди почали залишати свою думку стосовно нової пісні та кадрів Тіни.

  • Чому співачка батьківщину не захищає? Сховалася в Європі і кричить звідти про патріотизм
  • Тіна, ваші руки і жестикуляція дуже змінилася… Ви зараз схожі з такими рухами на Ані Лорак! Змініть вашу жестикуляцію
  • Яка ж ти продажна
  • Нарешті одяг відповідний
  • Одна з небагатьох співачок, на яку завжди хочеться дивитися і слухати
  • Розкішна, приклад для всіх! Не лише артистка, але шикарна особистість
  • Завжди розкішна, голосиста і красива
Коментар зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Новий трек Тіни Кароль

У День Незалежності України популярна артистка презентувала нову пісню "One Nation Under Love", якою вона дуже пишається. Цю пісню спеціально для Тіни написала американська композиторка Дайан Dоррен, яка створювала хіти для різних знаменитостей, наприклад, для Брітні Спірс, Селін Діон тощо.

На переклад цієї англомовної пісні звернув свою увагу музикант під псевдонімом Ницо Потворно. Він вважає текст треку дуже дивним, адже він ніби схожий на неоднозначну позицію співачки.

"Послухав нову пісню Тіни Кароль, почитав слова. Має такий вигляд, ніби "знову нас поділили політики, єдиний народ". Бо дивно звертатися до Донбасу англійською, а для західної аудиторії це звучить, як на мене, зверненням до Росії. Чи я щось не так зрозумів?", — обурився музикант у Twitter.

Публікація Ницо Потворно
Публікація музиканта Ницо Потворно щодо пісні Тіни Кароль. Фото: скриншот з Twitter

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Тіна Кароль розчулилася співом маленької дівчинки. 

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Тіна Кароль зізналася, чому раніше не випускала українські пісні. 

Також ми повідомляли про те, що українська виконавиця Тіна Кароль показала себе на чуттєвій фотосесії.

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