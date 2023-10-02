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После отказа от выступления на фронте Тина Кароль обратилась к защитникам Украины

2 октября 2023 12:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Кароль после скандала с отказом выступать на фронте обратилась к воинам — видео
Народная артистка Украины Тина Кароль на своем концерте в Лос-Анджелесе. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица, ведущая и народная артистка Украины Тина Кароль поделилась чувственными кадрами. Популярная артистка презентовала трогательную песню, посвященную украинским защитникам, и показала себя в необычном видео.

Соответствующими кадрами Тина Кароль поделилась на своей странице в Instagram.

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Публикация певицы

Популярная исполнительница показала новые кадры, где можно увидеть ее очень чувственной. На видео Тина показала себя в черном платье, которое разлетается на камеру. К тому же, украинская артистка продемонстрировала, какую невероятную растяжку она имеет.

Она отметила, что песню, под которую она себя показывает на видео, написал украинский композитор и музыкант Андрей Пидлужный, а сама она посвящена воинам ВСУ.

"Эта песня написана очень глубоким и содержательным автором Андреем Пидлужным. Сегодня она звучит новыми смыслами. Танец злой судьбы вдов и тяжелейшего опыта потери. Посвящается нашим Героям. Слава Украине!" — отметила Тина Кароль.

Публикация со страницы Тины Кароль
Публикация со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Подписчики украинской артистки не смогли сдержать эмоций и начали комментировать новые кадры. Люди стали писать, как видео Тины вызвало у них мурашки по коже.

  • Невероятная работа! Очень глубокие смыслы, к сожалению, жизненны для многих. Искусство — отдельный язык, которым владеют единицы. Очень филигранно и содержательно! Спа-си-бо!
  • До мурашек! Тонко, мастерски, жизненно! Спасибо за такую работу!
  • Сердце защемило… Постоянно молюсь, чтобы наши мужчины вернулись к своим женщинам, деткам, матерям
  • Да, сейчас эта песня звучит совсем с другим содержанием... Сама ее пою и до слез
Комментарии со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Скандал с Тиной Кароль

Не так давно участник "Культурного десанта", музыкант Саша Чемеров заявлял, что певица Тина Кароль отказалась выступать перед защитниками Украины. В частности, он отметил, что она обещала передать авто воинам, но не выполнила свое обещание.

"Это был не один раз. Три или четыре раза так было. Кроме этого, была еще обещанная машина, которая не приехала. Как я думаю, Тина просто боится, а ее причину надо у нее спрашивать. Многое от Тины Кароль было обещано, я не был участником этих договоренностей, но я просто знаю, что ничего не вышло", — отметил Саша Чемеров.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Тина Кароль призналась, какие места ее вдохновляют.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Тина Кароль показала себя в португальском VOGUE.

Также мы сообщали, что украинская артистка Тина Кароль показала себя в чувственной фотосессии.

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