Катя Репяхова назвала окончательный диагноз своего сына – почему он не разговаривает

Жена Виктора Павлика Катя Репяхова со своим сыном Мишей на вечеринке в честь его дня рождения. Фото: instagram.com/p/CtmPwSutAmB/?img_index=1

Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала об окончательном диагнозе своего двухлетнего сына Миши. Женщина рассказала о завершении обследования, которое дало ответ на главный вопрос о проблемах со здоровьем ее ребенка.

Об этом Катя Репяхова рассказала в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Проблемы со здоровьем у сына Виктора Павлика и Кати Репяховой

У маленького сына украинского певца Виктора Павлика проблемы со здоровьем, а именно — задержка речи. Сейчас ему уже два года, но он все еще не стал разговаривать, из-за чего Виктор Павлик и его жена Катя Репяхова очень беспокоятся.

Украинский певец Виктор Павлик со своей женой Катей Репяховой и их сыном Мишей на фотосессии. Фото: instagram.com/p/CucSGJctstR/?img_index=4

Женщина очень активно рассказывает об этой проблеме своим подписчикам, отметив, что ее сын иногда не слышит свое имя и может иметь проблемы со слухом. Она пошла с ним на обследование, показавшее, что у ее сына нет задержки развития.

Обследование Миши

По словам Екатерины, врачи проверяли вестибулярный аппарат ребенка, а также анализировали мелкую моторику и манипулятивную способность. Оказывается, у маленького мальчика есть проблемы с вестибулярной системой.

"Три месяца длилось наше обследование. И оно завершено)) Мы получили ответы на все вопросы. Их больше нет", — отметила Катя Репяхова.

Stories жены Виктора Павлика Кати Репяховой. Фото: скриншот из Instagram

Поэтому врачи посоветовали Екатерине и Виктору приобрести специальный прибор, который может корректировать ходьбу их сына.

"Нужно нам больше ходить в утяжелителях", — отметила молодая жена украинского исполнителя Виктора Павлика, показав кадры, где ее сын ходит в этих утяжелителях.

Stories жены Виктора Павлика Кати Репяховой. Фото: скриншот из Instagram

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