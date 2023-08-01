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Воно буде останнім: Катя Репяхова про нове обстеження свого маленького сина

1 серпня 2023 15:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Катя Репяхова розповіла про лікування свого маленького сина – останнє обстеження
Дружина Віктора Павліка Катя Репяхова у Львові. Фото: instagram.com/p/Cteq3xctp0n/?img_index=7
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода дружина відомого українського артиста Віктора Павліка Катя Репяхова розповіла про те, як відбувається лікування її маленького сина Михайла, що має проблеми з мовленням. За словами Каті, на її дворічного сина чекає обстеження через затримку мовлення. 

Про це Катя Репяхова розповіла в розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Відомо, що Віктор Павлік та його дружина виховують маленького сина Михайла, попри велику різницю у віці. На жаль, в їхньої дитини є проблеми зі здоров’ям, зокрема в нього виникла затримка мовлення. Причину цього батьки не знають, тому активно обстежують його у лікарів.

Виктор Павлик со своей женой Катей Репяховой и сыном Михаилом
Співак Віктор Павлік зі своєю дружиною Катею Репяховою та сином Михайлом на фотосесії. Фото: instagram.com/p/Cm0_z6vtO44/?img_index=1

Цього разу Катя Репяхова повідомила про те, що вона записалася зі своїм сином на одну процедуру. За словами жінки, її маленькому сину лікарі зроблять ЕЕГ, тобто електроенцефалографію, просто уві сні. 

Також вона зазначила, що це обстеження вирішить долю її сина та пояснить те, чи потрібно її дитину лікувати медикаментозно.

"Два тижні тому записалися на процедуру. У нас буде ЕЕГ уві сні. Це буде останнє обстеження, після якого буде ухвалено рішення, чи потрібно лікувати Михасика медикаментозно. Я схиляюся до того, що ні", — розповіла публічно дружина Віктора Павліка.

Stories Каті Репяхової
Stories дружини Віктора Павліка Каті Репяхової. Фото: скриншот з Instagram

Також Катя розповіла, що вона хоче перевірити результати обстеження свого маленького сина в Ізраїлі. Крім того, вона згадала, як на її шляху зустрівся поганий лікар.

"Нам вп’яте вже розшифрували МРТ. Сказали, що лікувати нічого не потрібно. Це все після того, як ця пані сказала, що треба лікувати, і він не заговорить, а ліки тільки в них. Я на все життя запам’ятаю ту даму, у якої в усьому винні інфекції, ковід, післяпологові травми. Матусі, перевіряйте все 100 разів", — також додала Катя Репяхова.

Stories Каті Репяхової
Stories дружини Віктора Павліка Каті Репяхової. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Віктора Павліка показала, як змінилася її фігура після тренувань. 

Раніше ми розповідали про те, що Катя Репяхова заявила про невиліковну хворобу свого чоловіка Віктора Павліка. 

Також ми повідомляли про те, що молода дружина Віктора Павліка заявила, що вона незадоволена своїм тілом.

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