Камалия откровенно рассказала о разводе с Мохаммадом Захуром – что известно

Украинская певица Камалия со своим мужем Мохаммадом Захуром после церемонии награждения в Пакистане. Фото: instagram.com/p/ClYqx14th-V/?hl=ru

Известная украинская певица, актриса и модель Камалия дала откровенное интервью по поводу своей личной жизни. Самая богатая артистка Украины рассказала о том, в каких она сейчас на самом деле отношениях с миллиардером Мохаммадом Захуром на фоне новостей об их разводе.

Об этом Камалия рассказала в интервью ТСН.

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Еще в апреле певица Камалия заявила о том, что она собирается развестись со своим мужем, миллиардером Мохаммадом Захуром, с которым была в браке 20 лет. Певица заявила, что она с мужем очень сильно работала над отношениями в течение года, но они все же решили расстаться.

Певица Камалия со своим мужем Мохаммадом Захуром на церемонии награждения Yuna в Киеве. Фото: instagram.com/p/CtrXycttPH0/?hl=ru

Однако настоящую причину они не называют, но известно, что недавно произошел конфликт Камалии с дочерью Захура от бывшей жены. Камалия не смогла построить теплые отношения с дочерью своего мужа, который в свою очередь принял сторону дочери.

Но после новости о разводе Камалия продолжает проводить время с Захуром, посещая разные светские мероприятия и находясь в семейном кругу с двумя дочерьми. Поклонники певицы совсем не понимают, в каких отношениях она находится с Захуром, поэтому она дала откровенное интервью на эту тему.

Певица Камалия со своим мужем Мохаммадом Захуром и дочерьми в цирке. Фото: instagram.com/p/CqikQNtNo9B/?hl=ru

"У нас сейчас непростой период. Я пыталась все сказать в том сообщении, но мы закрыли этот вопрос между нами. Когда придет время и мы все решим, мы расскажем. Сейчас мы поддерживаем друг друга, у нас общие дети, у нас очень много общих проектов. И, конечно, 20 лет не проходят просто так. Я скажу, что сейчас комментировать эту тему очень больно для меня", — рассказала украинская певица.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Камалия трогательно обратилась к Мохаммаду Захуру.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская певица Камалия призналась, что у нее проблемы со здоровьем.

Также мы сообщали о том, что артистка Камалия показала себя в объятиях мужа на фоне новостей об их разводе.