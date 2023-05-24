Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Начались осложнения": у Анны Тринчер ухудшилось состояние здоровья после операции arrow

"Начались осложнения": у Анны Тринчер ухудшилось состояние здоровья после операции

24 мая 2023 11:11
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Анна Тринчер пожаловалась на осложнения после операции – певице пришлось перенести концерты
Украинская певица Анна Тринчер на интервью своего мужа Александра Волошина. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодая украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер обратилась к своим поклонникам. Популярная исполнительница рассказала о том, что у нее начались усложнения после операции на зубы, поэтому ей приходится переносить свои концерты.

Соответствующую публикацию Анна Тринчер разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Читайте также:

"Я конечно сильная женщина и могу выдержать все, но также хочу полностью восстановиться от сверхсложной операции, после которой у меня начались осложнения, к сожалению. Воспалительный процесс влияет на меня, я снова сижу на антибиотиках и обезболивающих, поэтому мне нужно время восстановиться", – написала Анна Тринчер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Далее молодая украинская исполнительница предоставила перечень городов, где она будет выступать после восстановления своего состояния, и рассказала, на какие даты она переносит свои концерты из–за плохого самочувствия.

Многочисленные подписчики Анны Тринчер не прошли мимо и начали поддерживать ее. Люди стали оставлять много комментариев, где стали желать украинской исполнительнице выздоровления и писать много хороших слов.

"Скоро в Белгороде еще будешь концерт давать!) Чтобы наслушались Украинского))", "У меня после удаления двух восьмерок тоже куча осложнений: челюсть 1,5 месяца почти не открывалась; пол языка онемев, гайморит лечу. Думала, что это я такая" везучая", а нет еще есть такие "счастливчики") быстрого вам выздоровления", "Аня, теперь мне кажется, что ты беременна тоже Бо Саша выложила видос, что ждет пополнение А недавно вы же встречались втроем", "Молодчинка .Аня как и многие украинские блогеры, с начала войны, перешли на родной язык, записали много хороших песен. А что самое главное, поддерживают ВСУ и экономику не выезжая из страны. А остались здесь на своей родине", – написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что молодая украинская певица Анна Тринчер оконфузилась на публику.

Ранее мы рассказывали, что украинская певица Анна Тринчер показала, как она отходит от наркоза после операции.

Также мы сообщали о том, что певица и блогерша Анна Тринчер попала в громкий скандал.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас