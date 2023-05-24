Анна Тринчер пожаловалась на осложнения после операции – певице пришлось перенести концерты

Украинская певица Анна Тринчер на интервью своего мужа Александра Волошина. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер обратилась к своим поклонникам. Популярная исполнительница рассказала о том, что у нее начались усложнения после операции на зубы, поэтому ей приходится переносить свои концерты.

Соответствующую публикацию Анна Тринчер разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Я конечно сильная женщина и могу выдержать все, но также хочу полностью восстановиться от сверхсложной операции, после которой у меня начались осложнения, к сожалению. Воспалительный процесс влияет на меня, я снова сижу на антибиотиках и обезболивающих, поэтому мне нужно время восстановиться", – написала Анна Тринчер.

Далее молодая украинская исполнительница предоставила перечень городов, где она будет выступать после восстановления своего состояния, и рассказала, на какие даты она переносит свои концерты из–за плохого самочувствия.

Многочисленные подписчики Анны Тринчер не прошли мимо и начали поддерживать ее. Люди стали оставлять много комментариев, где стали желать украинской исполнительнице выздоровления и писать много хороших слов.

"Скоро в Белгороде еще будешь концерт давать!) Чтобы наслушались Украинского))", "У меня после удаления двух восьмерок тоже куча осложнений: челюсть 1,5 месяца почти не открывалась; пол языка онемев, гайморит лечу. Думала, что это я такая" везучая", а нет еще есть такие "счастливчики") быстрого вам выздоровления", "Аня, теперь мне кажется, что ты беременна тоже Бо Саша выложила видос, что ждет пополнение А недавно вы же встречались втроем", "Молодчинка .Аня как и многие украинские блогеры, с начала войны, перешли на родной язык, записали много хороших песен. А что самое главное, поддерживают ВСУ и экономику не выезжая из страны. А остались здесь на своей родине", – написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что молодая украинская певица Анна Тринчер оконфузилась на публику.

Ранее мы рассказывали, что украинская певица Анна Тринчер показала, как она отходит от наркоза после операции.

Также мы сообщали о том, что певица и блогерша Анна Тринчер попала в громкий скандал.