Jerry Heil знову погрожує неадекват з Росії — що про нього відомо

Погрожує мобілізувати: неадекват з Росії продовжує надокучати Jerry Heil
Молода українська виконавиця і YouTube-блогерка Jerry Heil розповіла про проблеми з одним неадекватним чоловіком з Росії. Відома співачка показала повідомлення від залицяльника з країни-агресорки, де можна побачити його погрози.
Відповідні фото Jerry Heil розмістила у розділі Stories в соціальній мережі Instagram.
Подробиці ситуації
Українська артистка показала переписку, де можна побачити, як чоловік погрожує їй заблокувати сторінки у соціальних мережах і завадити її творчості. Ба більше, неадекватний росіянин погрожує мобілізувати учасників команди Jerry Heil.
"На Тараса Себа чекає мобілізація, якщо він не пішов з команди ще. Багато справ до кінця року. Сподіваюся, 100к індусів знизять актив у твоїй інсті. Поки висить пост, не заспокоюся. Кожен день щось робитиму. Я воювати з тобою почну, якщо не видаляєш вірші. То Шевченко, тепер інший м*дак", — написав співачці чоловік.
Сама Jerry Heil зазначила, що цього чоловіка вона вже знає, адже він приїжджав з Іркутська до Львова, де в неї була зустріч з фоловерами. Та незважаючи на погрози, співачка зазначила, що вона не боїться втратити свої сторінки в соціальних мережах, але не дасть йому чіпати її рідних людей.
"Навіть, якщо він знесе мої сторінки, мені однаково. У мене завжди є моя музика, і ви її завжди зможете знайти. Мене лише хвилює, що він ще простягає свої липкі російські пальці в бік моїх близьких і намагається розхитати також сторінки моїх друзів, музикантів, закидає ботами Telegram-сторінки моєї команди", — заявила Jerry Heil.
Що раніше робив цей чоловік
Не так давно українська артистка показувала, як цей чоловік погрожував їй вже раніше. Ба більше, він писав навіть її викладачам і вимагав видалити весь контент, який стосується Jerry Heil.
"Доброго дня, вам потрібно видалити весь контент, пов’язаний з Jerry Heil, зі своєї сторінки Instagram. Якщо цього не станеться, вона буде заблокована. В Instagram зробити це не складно протягом тижня. Тим не менш, якщо ви не згодні, то я запускаю блокування Вашого Instagram-акаунта", — писав викладачам співачки чоловік.
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