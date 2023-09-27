Jerry Heil снова угрожает неадекват из России — что о нем известно

Угрожает мобилизовать: неадекват из России продолжает надоедать Jerry Heil
Молодая украинская исполнительница и YouTube-блогерша Jerry Heil рассказала о проблемах с одним неадекватным мужчиной из России. Известная певица показала сообщение от поклонника из страны-агрессора, где можно увидеть его угрозы.
Соответствующие фото Jerry Heil разместила в разделе Stories в социальной сети Instagram.
Подробности ситуации
Украинская артистка показала переписку, где можно увидеть, как мужчина угрожает ей заблокировать страницы в социальных сетях и помешать ее творчеству. Более того, неадекватный россиянин угрожает мобилизовать участников команды Jerry Heil.
"Тараса Себа ждет мобилизация, если он не ушел из команды еще. Много дел до конца года. Надеюсь, 100к индусов снизят актив в твоей инсте. Пока висит пост, не успокоюсь. Каждый день что-то буду делать. Я воевать с тобой начну, если не удаляешь стихи. То Шевченко, теперь другой м*дак", — написал певице мужчина.
Сама Jerry Heil отметила, что этого мужчину она уже знает, ведь он приезжал из Иркутска во Львов, где у нее была встреча с фолловерами. Но, несмотря на угрозы, певица отметила, что она не боится потерять свои страницы в социальных сетях, но не даст ему трогать ее родных людей.
"Даже, если он снесет мои страницы, мне все равно. У меня всегда есть моя музыка, и вы ее всегда сможете найти. Меня только волнует, что он еще протягивает свои липкие русские пальцы в сторону моих близких и пытается расшатать также страницы моих друзей, музыкантов, забрасывает ботами Telegram-страницы моей команды", — заявила Jerry Heil.
Что раньше делал этот мужчина
Не так давно украинская артистка показывала, как этот мужчина угрожал ей уже раньше. Более того, он писал даже ее преподавателям и требовал удалить весь контент, касающийся Jerry Heil.
"Здравствуйте, вам нужно удалить весь контент, связанный с Jerry Heil, со своей страницы Instagram. Если этого не произойдет, она будет заблокирована. В Instagram сделать это не сложно в течение недели. Тем не менее, если вы не согласны, то я запускаю блокировку Вашего Instagram-аккаунта", — писал преподавателям певицы мужчина.
Напомним, мы писали о том, что украинская певица Jerry Heil представила новую песню.
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