Jerry Heil снова угрожает неадекват из России — что о нем известно

Украинская певица Jerry Heil на своем первом сольном стендапе. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская исполнительница и YouTube-блогерша Jerry Heil рассказала о проблемах с одним неадекватным мужчиной из России. Известная певица показала сообщение от поклонника из страны-агрессора, где можно увидеть его угрозы.

Соответствующие фото Jerry Heil разместила в разделе Stories в социальной сети Instagram.

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Подробности ситуации

Украинская артистка показала переписку, где можно увидеть, как мужчина угрожает ей заблокировать страницы в социальных сетях и помешать ее творчеству. Более того, неадекватный россиянин угрожает мобилизовать участников команды Jerry Heil.

Украинская певица Jerry Heil в Лондоне. Фото: Instagram Jerry Heil

"Тараса Себа ждет мобилизация, если он не ушел из команды еще. Много дел до конца года. Надеюсь, 100к индусов снизят актив в твоей инсте. Пока висит пост, не успокоюсь. Каждый день что-то буду делать. Я воевать с тобой начну, если не удаляешь стихи. То Шевченко, теперь другой м*дак", — написал певице мужчина.

Stories Jerry Heil с сообщениями от россиянина. Фото: скриншот из Instagram

Сама Jerry Heil отметила, что этого мужчину она уже знает, ведь он приезжал из Иркутска во Львов, где у нее была встреча с фолловерами. Но, несмотря на угрозы, певица отметила, что она не боится потерять свои страницы в социальных сетях, но не даст ему трогать ее родных людей.

"Даже, если он снесет мои страницы, мне все равно. У меня всегда есть моя музыка, и вы ее всегда сможете найти. Меня только волнует, что он еще протягивает свои липкие русские пальцы в сторону моих близких и пытается расшатать также страницы моих друзей, музыкантов, забрасывает ботами Telegram-страницы моей команды", — заявила Jerry Heil.

Stories украинской певицы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Что раньше делал этот мужчина

Не так давно украинская артистка показывала, как этот мужчина угрожал ей уже раньше. Более того, он писал даже ее преподавателям и требовал удалить весь контент, касающийся Jerry Heil.

"Здравствуйте, вам нужно удалить весь контент, связанный с Jerry Heil, со своей страницы Instagram. Если этого не произойдет, она будет заблокирована. В Instagram сделать это не сложно в течение недели. Тем не менее, если вы не согласны, то я запускаю блокировку Вашего Instagram-аккаунта", — писал преподавателям певицы мужчина.

Публикация с канала Jerry Heil с угрозами от россиянина. Фото: скриншот с Telegram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Jerry Heil представила новую песню.

Ранее мы рассказывали о том, что известная артистка Jerry Heil вспомнила, как ее чуть не изнасиловали в 13 лет.

Также мы сообщали о том, что певица и YouTube-блогерша Jerry Heil рассказала о создании собственного лейбла.