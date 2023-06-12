Меган Фокс радикально змінила імідж – акторка збільшила груди та перефарбувалась

Американська акторка Меган Фокс на червоній доріжці Sports Illustrated Swimsuit cover в США. Фото: скріншот з YouTube

Відома американська акторка та фотомодель Меган Фокс радикально змінила свою зовнішність. Популярна телезірка змінила колір свого волосся та збільшила розмір грудей, з’явившись на публіці вперше після чуток про зраду її коханого, репера Machine Gun Kelly.

Відповідні фотографії Меган Фокс розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Варто зазначити, що голлівудська акторка всю свою кар’єру не змінювала свій імідж брюнетки, але цього разу Меган Фокс шокувала своїх шанувальників. Зірка відвідала вечірку, яка була присвячена глянцевому журналу Sports Illustrated Swimsuit Issue з її зображенням.

На вечірку відома акторка прийшла в досить відвертій сукні, яка підкреслювала її розкішну фігуру та мала прозорі вставки в області рук та живота. Але шанувальники одразу ж акцентували свою увагу на тому, що Меган Фокс перефарбувала своє волосся та збільшила розмір грудей.

На вечірці також був й наречений Меган Фокс, репер Machine Gun Kelly, з яким вона навіть не спілкувалася. На червоній доріжці Меган та її наречений робили вигляд, що вони навіть не знайомі, не спілкуючись навіть за лаштунками заходу.

Акторка Меган Фокс з нареченим Machine Gun Kelly на вечірці Bud Light Super Bowl Music Fest в Лос-Анджелесі. Фото: instagram.com/p/Cje-3fNs5nq/

Варто зазначити, що нещодавно стало відомо, що американська зірка нібито закінчила свій роман з нареченим через те, що він їй зрадив зі своєю колегою. Більш того, Меган Фокс видалила спільні фотографії Machine Gun Kelly та порушила тему брехні.

Нагадаємо, ми писали про те, що американська акторка Меган Фокс похвалилась своїми розкішними формами.

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