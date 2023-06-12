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Отомстила Machine Gun Kelly за измену? Меган Фокс радикально сменила имидж

12 июня 2023 13:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Меган Фокс радикально сменила имидж – актриса увеличила грудь и перекрасилась
Американская актриса Меган Фокс на красной дорожке Sports Illustrated Swimsuit cover в США. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная американская актриса и фотомодель Меган Фокс радикально сменила свою внешность. Популярная телезвезда изменила цвет своих волос и увеличила размер груди, появившись на публике впервые после слухов об измене ее любимого рэпера Machine Gun Kelly.

Соответствующие фотографии Меган Фокс разместила на своей странице в Instagram.

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Стоит отметить, что голливудская актриса всю свою карьеру не меняла свой имидж брюнетки, но в этот раз Меган Фокс повергла в шок своих поклонников. Звезда посетила вечеринку, посвященную глянцевому журналу Sports Illustrated Swimsuit Issue с ее изображением.

На вечеринку известная актриса пришла в довольно откровенном платье, которое подчеркивало ее роскошную фигуру и имело прозрачные вставки в области рук и живота. Но поклонники сразу акцентировали свое внимание на том, что Меган Фокс перекрасила свои волосы и увеличила размер груди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механ Фокс (@meganfox)

На вечеринке также был и жених Меган Фокс, рэпер Machine Gun Kelly, с которым она даже не общалась. На красной дорожке Меган и ее жених делали вид, что они даже не знакомы, не общаясь даже за кулисами мероприятия.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Актриса Меган Фокс с женихом Machine Gun Kelly на вечеринке Bud Light Super Bowl Music Fest в Лос-Анджелесе. Фото: instagram.com/p/Cje-3fNs5nq/

Стоит отметить, что недавно стало известно, что американская звезда якобы закончила свой роман с женихом из-за того, что он изменил ей с коллегой. Более того, Меган Фокс удалила общие фотографии Machine Gun Kelly и подняла тему лжи.

Напомним, мы писали о том, что американская актриса Меган Фокс похвасталась своими роскошными формами.

Ранее мы рассказывали о том, что известная телезвезда Меган Фокс приостановила подготовку к своей свадьбе.

Также мы сообщали о том, что актриса Меган Фокс рассказала, как она боролась с психическим расстройством.

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