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Поповнила ряди ЛГБТ–спільноти? Біллі Айліш "засвітила" цікаву річ

29 травня 2023 13:29
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Біллі Айліш показала відверті кадри – американська зірка здивувала публіку новим відео
Американська співачка Біллі Айліш під час підготовки до Met Gala 2021 в Нью–Йорку. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода американська виконавиця та авторка пісень Біллі Айліш здивувала публіку незвичайними кадрами. Популярна 21–річна артистка показала відверті кадри та отримала багато галасу серед шанувальників за її несподіване зізнання у вигляді поясу на штанах.

Відповідними кадрами Біллі Айліш поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Досить довгий час американська зірка носила більш хлопчачий одяг та не була схожа на справжню жінку. Але хейтери молодої зірки Білл Айліш почали заявляти про те, що у більш жіночному образі вона виглядатиме привабливіше.

Після цього американська співачка змінила зовнішній вигляд, обравши замість широких штанів гарні сукні. Втім, навіть це не задовольнило публіку, адже люди почали знову її цькувати та критикувати зовнішній вигляд, стверджуючи, що вона нібито продалася.

Билли Айлиш
Американська зірка Біллі Айліш під час підготовки до Met Gala 2021 в Нью–Йорку. Фото: скріншот з YouTube

Цього разу Біллі Айліш вирішила показати себе з геть іншої сторони, поставши перед камерою у відвертому вигляді. Вона показала себе у гримерці, позуючи на камеру з голим животом та показуючи публіці дуже цікавий пасок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Численні підписники американської зірки не змогли промовчати та почали залишати багато коментарів під фотографією.

"Я радий, що вона нарешті почувається добре у своїй власній шкірі і наскільки вона прекрасна. Бажаю всім жінкам почуватися сексуальними, красивими та бажаними", "Хотів би я бути таким знаменитим, щоб роздратувати сотні людей своїм ременем. Це сила, Королева", "Будь ласка, не вживайте більше наркотиків", – висловилися люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Біллі Айліш
Коментарі зі сторінки Біллі Айліш. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Біллі Айліш
Коментарі зі сторінки Біллі Айліш. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Біллі Айліш
Коментарі зі сторінки Біллі Айліш. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що американська виконавиця Біллі Айліш розійшлася зі своїм коханим.

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Біллі Айліш побачила біля свого будинку правоохоронні органи.

Також ми повідомляли про те, що популярна співачка Біллі Айліш взяла інтерв’ю у артистки Лани Дель Рей.

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