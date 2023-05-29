Билли Айлиш показала откровенные кадры – американская звезда удивила публику новым видео

Американская певица Билли Айлиш во время подготовки к Met Gala 2021 в Нью–Йорке. Фото: скриншот с YouTube

Молодая американская исполнительница и автор песен Билли Айлиш удивила публику необычными кадрами. Популярная 21–летняя артистка показала откровенные кадры и получила много шума среди поклонников за ее неожиданное признание в виде пояса на штанах.

Соответствующими кадрами Билли Айлиш поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

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Довольно долгое время американская звезда носила более мальчишескую одежду и не походила на настоящую женщину. Но хейтеры молодой звезды Билл Айлиш начали заявлять о том, что в более женственном образе она будет выглядеть более привлекательно.

После этого американская певица изменила внешний вид, выбрав вместо широких брюк красивые платья. Впрочем, даже это не удовлетворило публику, ведь люди начали снова ее травить и критиковать внешний вид, утверждая, что она продалась.

Американская звезда Билли Айлиш во время подготовки к Met Gala 2021 в Нью–Йорке. Фото: скриншот с YouTube

На этот раз Билли Айлиш решила показать себя с другой стороны, представ перед камерой в откровенном виде. Она показала себя в гримерке, позируя на камеру с голым животом и показывая публике очень интересный пояс.

Многие подписчики американской звезды не смогли промолчать и начали оставлять много комментариев под фотографией.

"Я рад, что она наконец–то чувствует себя хорошо в своей собственной коже и насколько она прекрасна. Желаю всем женщинам чувствовать себя сексуальными, красивыми и желанными", "Хотел бы я быть таким знаменитым, чтобы раздражать сотни людей своим ремнем. Это сила, Королева", "Пожалуйста, не употребляйте больше наркотиков", – высказались люди в комментариях.

Комментарии со страницы Билли Айлиш. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Билли Айлиш. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Билли Айлиш. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что американская исполнительница Билли Айлиш разошлась со своим возлюбленным.

Ранее мы рассказывали, что известная артистка Билли Айлиш увидела возле своего дома правоохранительные органы.

Также мы сообщали о том, что популярная певица Билли Айлиш взяла интервью у артистки Ланы Дель Рэй.