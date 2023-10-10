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Потап извинился перед украинцами за свое поведение во время войны

10 октября 2023 13:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Потап неожиданно извинился перед украинцами — видеообращение
Рэпер и продюсер Потап за кулисами съемок. Фото: Instagram Потапа
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский актер, продюсер, рэпер и заслуженный артист страны Алексей Потапенко (Потап) записал важное видеообращение. Популярный артист обратился к украинцам и попросил у них прощения за скандалы, связанные с ним во время войны.

Свое видеообращение Потап разместил на официальной странице в социальной сети Instagram.

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Обращение к украинцам

Украинский артист записал видео, на котором обратился ко всем своим поклонникам и хейтерам за свои песни и поведение во время войны. Он признался, что очень много шума наделал в социальных сетях, но отметил, что таким образом он просто пытался привлечь внимание к себе.

"Дорогие друзья, Алексей Потапенко много наделал шума, много новостей, много вопросов получает от друзей, знакомых, все в порядке или нет. Все нормально. Хотел привлечь ваше внимание к творчеству и персоне, но понимаю сейчас, по вашей реакции, что сейчас это не вовремя", — начал свое обращение украинский рэпер.

Дальше Потап извинился перед теми, кого он обидел своим творчеством, и сделал это довольно лаконично. В конце он поблагодарил зрителей за внимание и попросил не обижаться на него.

"Хочу извиниться перед всеми, кого я огорчил или оскорбил, и закончить на этом. Спасибо всем за внимание! Без обид", — закончил свое видео Потап.

Публикация Потапа
Публикация Потапа с обращением к украинцам. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Просмотрев это обращение, подписчики украинского рэп-исполнителя сразу же начали его обсуждать. Причем, под видео Потапа появились как позитивные, так и негативные комментарии.

  • Хочу поддержать. Так бы политиков хейтили, как артистов. Еще и, по сути, ни за что. Держитесь
  • Перед кем Вы извиняетесь? Перед той частью народа, которая вечно всем недовольна? Потап, Вы с юмором, и всегда таким был, поэтому будьте собой, Ваши люди Вас понимают и слышат
  • В Тік Tok начудил… Но хорошо, что осознал… Это действительно выглядело, мягко говоря, не очень
  • Ну, по-моему, танцы действительно неуместны были. Надо потише вести себя немного, где вы были в начале войны, что только через полтора года танцевать начали?
Комментарии со страницы Потапа
Комментарии со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Потапа
Комментарий со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Потапа
Комментарий со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram

Обращение к хейтерам

Недавно украинский рэпер записал видео на трек, где ответил на критику со стороны окружающих. Потап вспомнил хейт касательно его выступления в России и поблагодарил хейтеров за то, что они говорят.

"Bitch, сказал, что сказал. Твоя мама еще посещала мой концертный зал. Я бы выбирал, что ты там хейтишь о Потапе. Может я и есть твой настоящий папа! Кто-то скажет, что хейт ничего не значит. Я бы так не говорил, пока гавкают собаки, едет караван", — заявил украинский рэпер и продюсер.

Скандалы с рэпером

В начале войны Потап со своей женой находился в Испании, а приехал в Украину только спустя некоторое время. Он выпускал песню о волонтерах и рассказывал о "заочном" вступлении в ТрО.

А недавно Потап показывал кадры из душа, где пел песни.

@potapreal

Рэп в Прикарпатье

♬ original sound - Potap

Напомним, мы писали о том, что украинский рэп-исполнитель Потап показал романтическое фото с Настей Каменских.

Ранее мы рассказывали о том, что известный рэпер Потап представил новую песню с обращением к украинцам.

Также мы сообщали, что продюсер и актер Потап нежно обратился к своему сыну.

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