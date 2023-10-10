Потап неожиданно извинился перед украинцами — видеообращение

Рэпер и продюсер Потап за кулисами съемок. Фото: Instagram Потапа

Известный украинский актер, продюсер, рэпер и заслуженный артист страны Алексей Потапенко (Потап) записал важное видеообращение. Популярный артист обратился к украинцам и попросил у них прощения за скандалы, связанные с ним во время войны.

Свое видеообращение Потап разместил на официальной странице в социальной сети Instagram.

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Обращение к украинцам

Украинский артист записал видео, на котором обратился ко всем своим поклонникам и хейтерам за свои песни и поведение во время войны. Он признался, что очень много шума наделал в социальных сетях, но отметил, что таким образом он просто пытался привлечь внимание к себе.

"Дорогие друзья, Алексей Потапенко много наделал шума, много новостей, много вопросов получает от друзей, знакомых, все в порядке или нет. Все нормально. Хотел привлечь ваше внимание к творчеству и персоне, но понимаю сейчас, по вашей реакции, что сейчас это не вовремя", — начал свое обращение украинский рэпер.

Дальше Потап извинился перед теми, кого он обидел своим творчеством, и сделал это довольно лаконично. В конце он поблагодарил зрителей за внимание и попросил не обижаться на него.

"Хочу извиниться перед всеми, кого я огорчил или оскорбил, и закончить на этом. Спасибо всем за внимание! Без обид", — закончил свое видео Потап.

Публикация Потапа с обращением к украинцам. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Просмотрев это обращение, подписчики украинского рэп-исполнителя сразу же начали его обсуждать. Причем, под видео Потапа появились как позитивные, так и негативные комментарии.

Хочу поддержать. Так бы политиков хейтили, как артистов. Еще и, по сути, ни за что. Держитесь

Перед кем Вы извиняетесь? Перед той частью народа, которая вечно всем недовольна? Потап, Вы с юмором, и всегда таким был, поэтому будьте собой, Ваши люди Вас понимают и слышат

В Тік Tok начудил… Но хорошо, что осознал… Это действительно выглядело, мягко говоря, не очень

Ну, по-моему, танцы действительно неуместны были. Надо потише вести себя немного, где вы были в начале войны, что только через полтора года танцевать начали?

Комментарии со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram

Обращение к хейтерам

Недавно украинский рэпер записал видео на трек, где ответил на критику со стороны окружающих. Потап вспомнил хейт касательно его выступления в России и поблагодарил хейтеров за то, что они говорят.

"Bitch, сказал, что сказал. Твоя мама еще посещала мой концертный зал. Я бы выбирал, что ты там хейтишь о Потапе. Может я и есть твой настоящий папа! Кто-то скажет, что хейт ничего не значит. Я бы так не говорил, пока гавкают собаки, едет караван", — заявил украинский рэпер и продюсер.

Скандалы с рэпером

В начале войны Потап со своей женой находился в Испании, а приехал в Украину только спустя некоторое время. Он выпускал песню о волонтерах и рассказывал о "заочном" вступлении в ТрО.

А недавно Потап показывал кадры из душа, где пел песни.

Напомним, мы писали о том, что украинский рэп-исполнитель Потап показал романтическое фото с Настей Каменских.

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