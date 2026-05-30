Які сумки вважаються класикою і підходять до всього: ніколи не підведуть

Дівчина з чорною сумкою. Фото: magnific

Формування вдалого базового гардероба — історія взагалі не про швидкі покупки за один вечір. Сезони змінюються, як і наш власний смак, речі зношуються. Проте є ті, на яких тримається будь-який довговічний стиль: взуття, прикраси та, звісно, сумки. В них реально варто вкластися, бо вони не втратять актуальності за рік чи два.

Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan розповість про сумки, які переживуть будь-які тренди.

Сумка-боулінг

Якщо вам потрібен місткий, але акуратний аксесуар на щодень — це він. Свого часу такі сумки підкорили подіуми, і відтоді міцно осіли в наших гардеробах. Боулінг чудово тримає форму, має зручні короткі ручки й пасує буквально до всього. Стилісти радять ще спробувати знайти модель сумки у якомусь соковитому, яскравому відтінку. Це найпростіший спосіб оживити навіть найпростіший монохромний лук.

Miu Miu FW’26. Фото з Cosmopolitan

Сумка-багет

Ця компактна довгаста сумочка, яку так зручно носити під пахвою, вже давно вийшла з категорії короткочасних трендів. Був період, коли від неї фанатіли абсолютно всі головні модниці нульових, потім ажіотаж трохи зменшився, але "багети" ніколи не вважалися несмаком.

Сьогодні дизайнери дають їм нове дихання, експериментуючи з геометрією та лініями. Щоб річ пасувала до будь-якого одягу, вибирайте спокійну палітру: глибокий шоколадний, карамель, молочний або класичний чорний.

NÚKOT ANNY BAG, колекція Before The Light Goes Off. Фото з Cosmopolitan

Структурована хобо

Сумки-хобо бувають різними, але саме жорсткі, структуровані моделі — це справжня знахідка. Свого часу цей фасон обожнювала Джекі Кеннеді, а сьогодні його переосмислюють топові модні будинки.

Miu Miu SS’26. Фото з Cosmopolitan

Така сумка унікальна тим, що вписується і в розслаблений кежуал з джинсами та кедами, і в романтичний образ із легкою сукнею.

