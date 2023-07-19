Надя Дорофеева возвращается в известное шоу – украинцы захейтили

Возвращение Нади Дорофеевой в "Голос страны" вызвало большое возмущение в сети
Известная украинская исполнительница и бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась неожиданной новостью. Популярная артистка рассказала, что стала четвертым тренером шоу "Голос країни", из-за чего получила много осуждений со стороны публики.
Соответствующей новостью Надя Дорофеева поделилась на своей странице в Instagram.
Вскоре на экраны возвращается популярное вокальное шоу "Голос країни", получившее множество зрительских симпатий в свое время. В новом сезоне можно будет увидеть обновленный состав жюри, в который вошел певец Артем Пивоваров, участник группы "KALUSH" MC Kilimmen и солистка группы "The Hardkiss" Юлия Санина.
До последнего не раскрывалось имя четвертого члена жюри, но сейчас уже известно, что им стала певица Надя Дорофеева, которая уже участвовала в шоу. Она отметила, что согласна снова принять участие в вокальном телешоу, где будет искать смелых и талантливых исполнителей.
Впрочем, многие подписчики украинской певицы недовольны тем, что она сядет в кресло члена жюри. Люди в социальной сети Instagram начали критиковать ее за это и оставлять негативные отзывы в комментариях под ее новой публикацией.
- Дорофеева — это прямое разочарование… Ее слишком много и она ни о чем. Напоминает Регину Тодоренко. Зря ее взяли. Смотреть не буду
- Дорофеева здесь явно лишняя. Примитивная музыка, сама Дорофеева сомнительный персонаж, работавший на российскую публику. Лучше бы Тополю пригласили
- Чистите комментарии, потому что не хотите знать мнение об артисте????? Это же все… "подлизывание", разочарованная, это уже дно, а не национальный проект, который должен объединять
- В прошлый раз Надя слила всех моих фаворитов, я не понимаю ее вкуса и целей, слишком много разочарований. Так что я не удовлетворена этим назначением
Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Надя Дорофеева показала себя без макияжа.
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