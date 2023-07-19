Надя Дорофеева возвращается в известное шоу – украинцы захейтили

Украинская певица Надя Дорофеева во время своего выступления в Казахстане. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская исполнительница и бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась неожиданной новостью. Популярная артистка рассказала, что стала четвертым тренером шоу "Голос країни", из-за чего получила много осуждений со стороны публики.

Соответствующей новостью Надя Дорофеева поделилась на своей странице в Instagram.

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Вскоре на экраны возвращается популярное вокальное шоу "Голос країни", получившее множество зрительских симпатий в свое время. В новом сезоне можно будет увидеть обновленный состав жюри, в который вошел певец Артем Пивоваров, участник группы "KALUSH" MC Kilimmen и солистка группы "The Hardkiss" Юлия Санина.

До последнего не раскрывалось имя четвертого члена жюри, но сейчас уже известно, что им стала певица Надя Дорофеева, которая уже участвовала в шоу. Она отметила, что согласна снова принять участие в вокальном телешоу, где будет искать смелых и талантливых исполнителей.

Впрочем, многие подписчики украинской певицы недовольны тем, что она сядет в кресло члена жюри. Люди в социальной сети Instagram начали критиковать ее за это и оставлять негативные отзывы в комментариях под ее новой публикацией.

Дорофеева — это прямое разочарование… Ее слишком много и она ни о чем. Напоминает Регину Тодоренко. Зря ее взяли. Смотреть не буду

Дорофеева здесь явно лишняя. Примитивная музыка, сама Дорофеева сомнительный персонаж, работавший на российскую публику. Лучше бы Тополю пригласили

Чистите комментарии, потому что не хотите знать мнение об артисте????? Это же все… "подлизывание", разочарованная, это уже дно, а не национальный проект, который должен объединять

В прошлый раз Надя слила всех моих фаворитов, я не понимаю ее вкуса и целей, слишком много разочарований. Так что я не удовлетворена этим назначением

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Надя Дорофеева показала себя без макияжа.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Надя Дорофеева вышла замуж за Мишу Кацурина.

Также мы сообщали о том, что украинская исполнительница Надя Дорофеева представила клип на новую песню с Мишей Кацуриным.