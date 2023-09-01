У Позитива после распада группы Время и Стекло началась депрессия – почему так произошло

Бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский певец, композитор и автор песен Позитив (Алексей Завгородний) вспомнил, каким у него был период после распада группы "Время и Стекло". Популярный исполнитель признался, что после того, как группа завершила свое существование, у него была депрессия.

Об этом Позитив рассказал во время интервью художнице Соне Морозюк в YouTube.

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Украинский исполнитель признается, что после того, как проект "Время и Стекло" завершил свое существование, ему было очень тяжело. Тогда Позитив совсем не понимал, по какому пути он хочет дальше идти, поэтому в его жизни была так называемая "яма".

"Когда завершили проект "Время и Стекло", было сложно. Я не знал, что делать — сольный проект или продолжать в группе MOЗGI. Была немножко яма. Когда такой большой успех был у группы, то сложно себя перенастроить на что-то новое. Все неслось, а потом стоп, и ты вышел на остановке", — вспоминает Позитив.

Украинский певец Позитив на интервью Соне Морозюк. Фото: скриншот с YouTube

Он рассказал о том, как ему пришлось бороться с возникшей у него депрессией после распада группы. Впрочем, сейчас он не уверен и в том, нет ли у него этой депрессии сейчас.

"Была депрессия. Я сдал большой общий анализ. Супер много денег потратил, но это нужно было делать. Check-up организму после 30 нужно точно один раз в год делать. После консультации с врачом, анализа, как-то это оказывается. У меня была правильная диета. Все зависит и от того, что ты в себя пихаешь. Я еще не знаю, прошла она или нет. Поддержка родных, друзей — одно из правильных лекарств", — рассказывает артист.

Что известно о распаде группы?

Позитив и Надя Дорофеева входили в состав группы "Время и Стекло" десять лет. Но недавно их коллектив распался, ведь они решили закрыть проект под названием "Время и Стекло", который за десять лет получил огромную популярность в Украине.

Группа "Время и Стекло" на концерте в Кременчуге в 2016 году. Фото: скриншот с YouTube

Недавно артист Алексей Завгородний дал свои комментарии по поводу распада коллектива. В частности, он высказался о Наде Дорофеевой и отметил, что группа "Время и Стекло" могла продержаться еще, по крайней мере, два года.

"Надя — идеальный партнер по группе, профессионал. Где-то я до сих пор хочу извиняться перед ней. Это были амбиции. Но в один момент мы сделали супер-группу. В какой-то период мне хотелось, чтобы мы продолжали, но я понимал, что каждому артисту нужно расти дальше. Был разговор перед распадом "Время и Стекло". Думаю, что группа могла еще просуществовать два года точно. Но держать такого монстра, как Надя, в хорошем смысле, я не могу", — также отметил Позитив.

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