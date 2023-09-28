Что испортило дружбу Позитива и Потапа — дело в жене

Украинский рэпер Потап и Позитив в подкасте 2POpodcast. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский рэп-исполнитель и бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив рассказал о своих отношениях с продюсером и актером Потапом. Популярный артист впервые признался, из-за чего испортилась его дружба с рэпером.

Об этом Позитив рассказал во время интервью каналу "Телеканал ТЕТ" в YouTube.

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Что повлияло на отношения с Потапом

Украинский рэпер объяснил, что на его отношения с Потапом повлиял не только карантин из-за коронавируса, дефицит концертов и занятость карьерной жизнью Нади Дорофеевой и Насти Каменских, но и другая вещь, которое касается бывшей Позитива.

Украинский рэпер Потап вместе с Позитивом в подкасте. Фото: скриншот с YouTube

По мнению музыканта, на его дружбу с Потапом, которая продолжалась 20 лет, также мог повлиять его развод с дизайнером Анной Андрийчук. Стоит отметить, что украинский дизайнер является лучшей подругой Насти Каменских.

"Я не работаю с ним. Мы просто видимся. "Привет-привет, как ты?" Никаких обид друг на друга, просто оно как-то слилось. И ковид был, и у нас было мало концертов, мало коннекта. В начале он занимался Надей, потом — Настей, потом — собой. Я был сам по себе. Я думаю, что на многое повлияло, например, мое расставание с Аней, с женой, потому что она лучшая подруга Насти", — отметил Позитив.

Развод с Анной Андрийчук

Украинский рэп-исполнитель был в браке с Анной 13 лет, но в 2021 году они решили развестись. Как утверждает сам Позитив, сейчас он со своей бывшей почти не поддерживает связь. Он считает, что так им будет легче отпустить друг друга.

Рэпер Позитив со своей бывшей женой Анной Андрийчук. Фото: Instagram Анны Андрейчук

Позитив также говорит, что Анне могло быть сложнее, если бы она видела его постоянно или если бы он активно звонил ей.

"Несколько раз переписывались, спрашивали, как, что. Я понимаю, что, может, ей не хочется, ей, может, хочется забыть о той жизни. И мне кажется, что ей было бы тяжело, если бы она меня видела каждый день, или я ей наяривал, звонил, писал. Я не думаю, что это правильно. Мне кажется, что нужно было просто отпустить", — отметил украинский рэпер.

Напомним, мы писали о том, что украинский артист Позитив признался, был ли он на свадьбе Нади Дорофеевой.

Ранее мы рассказывали о том, что рэпер Потап признался, почему он стал меньше общаться с Позитивом.

Также мы сообщали о том, сколько украинский артист Позитив тратит в месяц.