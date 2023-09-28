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Позитив признался, что повлияло на его дружбу с Потапом

28 сентября 2023 11:41
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Что испортило дружбу Позитива и Потапа — дело в жене
Украинский рэпер Потап и Позитив в подкасте 2POpodcast. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский рэп-исполнитель и бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив рассказал о своих отношениях с продюсером и актером Потапом. Популярный артист впервые признался, из-за чего испортилась его дружба с рэпером.

Об этом Позитив рассказал во время интервью каналу "Телеканал ТЕТ" в YouTube.

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Что повлияло на отношения с Потапом

Украинский рэпер объяснил, что на его отношения с Потапом повлиял не только карантин из-за коронавируса, дефицит концертов и занятость карьерной жизнью Нади Дорофеевой и Насти Каменских, но и другая вещь, которое касается бывшей Позитива.

Потап и Позитив в подкасте
Украинский рэпер Потап вместе с Позитивом в подкасте. Фото: скриншот с YouTube

По мнению музыканта, на его дружбу с Потапом, которая продолжалась 20 лет, также мог повлиять его развод с дизайнером Анной Андрийчук. Стоит отметить, что украинский дизайнер является лучшей подругой Насти Каменских.

"Я не работаю с ним. Мы просто видимся. "Привет-привет, как ты?" Никаких обид друг на друга, просто оно как-то слилось. И ковид был, и у нас было мало концертов, мало коннекта. В начале он занимался Надей, потом — Настей, потом — собой. Я был сам по себе. Я думаю, что на многое повлияло, например, мое расставание с Аней, с женой, потому что она лучшая подруга Насти", — отметил Позитив.

Развод с Анной Андрийчук

Украинский рэп-исполнитель был в браке с Анной 13 лет, но в 2021 году они решили развестись. Как утверждает сам Позитив, сейчас он со своей бывшей почти не поддерживает связь. Он считает, что так им будет легче отпустить друг друга.

Позитив с Анной Андрийчук
Рэпер Позитив со своей бывшей женой Анной Андрийчук. Фото: Instagram Анны Андрейчук

Позитив также говорит, что Анне могло быть сложнее, если бы она видела его постоянно или если бы он активно звонил ей.

"Несколько раз переписывались, спрашивали, как, что. Я понимаю, что, может, ей не хочется, ей, может, хочется забыть о той жизни. И мне кажется, что ей было бы тяжело, если бы она меня видела каждый день, или я ей наяривал, звонил, писал. Я не думаю, что это правильно. Мне кажется, что нужно было просто отпустить", — отметил украинский рэпер.

Напомним, мы писали о том, что украинский артист Позитив признался, был ли он на свадьбе Нади Дорофеевой.

Ранее мы рассказывали о том, что рэпер Потап признался, почему он стал меньше общаться с Позитивом.

Также мы сообщали о том, сколько украинский артист Позитив тратит в месяц.

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