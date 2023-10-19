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Тімур Мірошниченко висловився про вплив Росії на українську культуру

19 жовтня 2023 14:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Мірошниченко розповів про російську пропаганду в Україні — знищує культуру
Ведучий Тімур Мірошниченко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український телеведучий Тімур Мірошниченко записав відеозвернення для своїх підписників. У ньому чоловік розповів про українську культуру, яка постійно страждала від Росії, і про пропаганду з боку країни-агресорки.

Своє звернення Тімур Мірошниченко розмістив на офіційній сторінці в соцмережі Instagram.

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Звернення до підписників

Відомий ведучий зазначив, що протягом багатьох століть українська культура страждала від російського впливу. Зокрема, чоловік стверджує, що країна-агресорка забороняла культуру і привласнювала деяких відомих митців собі. 

"Українська культура століттями страждала від пригнічення з боку Росії. Росія забороняла її, глузувала, привласнювала талановитих митців або буквально знищувала. Довготривале колоніальне панування Росії над Україною та систематична політика імперії призвели до втрати багатьох представників української культури", — розпочав свою розповідь Тімур Мірошниченко.

Тимур Мирошниченко
Ведучий Тімур Мірошниченко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

За словами телеведучого, країна-агресорка намагається стерти кордони між українським і російським. Він зазначив, що Росія намагається нав’язати той факт, що української культури просто немає.

"Стирання кордонів між українським та російським — це потужна зброя, яку РФ використовує для просування своєї пропаганди. Українські культурні здобутки росіяни присвоюють собі, тим самим, нав'язуючи тези, що української культури просто не існує. Але це не так!" — також додав ведучий каналу "1+1".

Публікація зі сторінки Тімура Мірошниченка
Звернення Тімура Мірошниченка до публіки. Фото: скриншот з Instagram

Роль у житті жінки

Не так давно Тімур Мірошниченко заявив, що чоловік повинен брати участь у житті своєї коханої. Зокрема, він розповів, що саме може робити чоловік, щоб допомагати своїй жінці, яка здатна народити та вигодувати дитину.

"Ми можемо взяти на себе хатні справи, приготувати дружині смачний обід, аби вона була сповнена сил, запропонувати дружині прогулятися/відпочити і погодувати дитину самим зцідженим молоком, забирати дитину у мами між годуваннями вночі, аби вона виспалась, не лізти з коментарями і порадами, про які дружини не питали", — зазначив Тімур Мірошниченко.

Публікація зі сторінки Тімура Мірошниченка
Телеведучий Тімур Мірошниченко зі своєю дружиною і новонародженою дитиною. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український ведучий Тімур Мірошниченко розповів про свого названого сина. 

Раніше ми розповідали про те, що відомий ведучий Тімур Мірошниченко зізнався, скільки коштує усиновити дитину. 

Також ми повідомляли про те, що український телеведучий Тімур Мірошниченко показав усиновлену дитину. 

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