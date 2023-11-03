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Приемный сын Мирошниченко, которому два года, заболел — что с ребенком

3 ноября 2023 15:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Жена Тимура Мирошниченко сообщила о болезни усыновленного ребенка
Семья Тимура Мирошниченко в полном составе. Фото: скриншот из Instagram
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Жена ведущего Тимура Мирошниченко Инна сообщила очень грустную новость своим фолловерам. Женщина рассказала о том, что их маленький сын Марсель, которого они недавно взяли из детского дома, заболел, и показала грустную фотографию.

Соответствующим снимком Инна Мирошниченко поделилась на своей странице в Instagram.

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Болезнь приемного сына Тимура Мирошниченко

Женщина рассказала о том, что ее усыновленный ребенок заболел ОРВИ и большинство времени проводит, прислонившись к ней или ее мужу Тимуру Мирошниченко. Более того, ей даже трудно представить, как Марсель болел в детском доме.

"Марсель заболел. Спит со мной. И большинство времени проводит так. Прижавшись ко мне или к Тиму. [Чтобы потом не читать в желтой печати лишнего: ничего страшного, просто ОРВИ. Но пост не об этом]. Я лежу и думаю "а как он раньше?..". Когда больно, страшно, а рядом никого. Ты маленький ребенок, а тебя некому просто обнять", — отметила жена Тимура Мирошниченко.

Инна Мирошниченко со своим приемным сыном Марселем
Инна Мирошниченко со своим приемным сыном Марселем. Фото: Instagram Инны Мирошниченко

Женщина рассказала, как бедные дети в детдоме, которые сейчас болеют, переживают этот период сами.

"А сколько еще детей прямо сейчас болеют и не имеют рядом того, кто будет шептать "я с тобой, все будет хорошо". Они лежат одни. В холодных кроватях. Даже не плачут, зачем? Никто не придет. Доверят ли они миру? Сколько будут носить боли? Сколько усилий потратят, чтобы отпустить этот опыт, и получится ли? Почему так бывает вообще? .... Так хочется, чтобы у каждого ребенка было, к кому прижаться, когда плохо. Чтобы каждый ребенок знал, что такое безусловная любовь", — также добавила Инна.

Публикация со страницы Инны Мирошниченко
Инна Мирошниченко со своим приемным сыном. Фото: скриншот из Instagram

Что известно о приемном ребенке Тимура и Инны Мирошниченко

Недавно Тимур и его жена Инна решили взять мальчика из детского дома. Таким образом, маленький Марсель стал третьим ребенком в семье Мирошниченко. Недавно женщина рассказывала о том, насколько тяжелым оказался процесс усыновления ребенка.

Публикация со страницы Инны Мирошниченко
Подробности первой встречи семьи Мирошниченко с Марселем. Фото: скриншот из Instagram

Также Инна решила показать, каким ее сын был в детском доме и как он стал в ее семье. Глядя на эти фотографии, можно увидеть невероятную разницу, ведь у мальчика довольно счастливый вид сейчас, чего точно не было, когда он был в детском доме.

Приемный сын Тимура и Инны Мирошниченко
Усыновленный Марсель в детском доме. Фото: Instagram Инны Мирошниченко
Приемный сын Тимура и Инны Мирошниченко
Приемный сын Тимура и Инны Мирошниченко сейчас. Фото: Instagram Инны Мирошниченко

Напомним, мы писали о том, что жена Тимура Мирошниченко откровенно рассказала о своем выкидыше.

Ранее мы рассказывали о том, что любимая ведущего Тимура Мирошниченко Инна призналась, почему решилась на усыновление еще одного ребенка.

Также мы сообщали о том, что Инна Мирошниченко обратилась к тем, кто ее критикует.

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