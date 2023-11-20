Анастасия Приходько шокировала подробностями сотрудничества с Константином Меладзе

Украинская певица Анастасия Приходько на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица, автор песен и заслуженная артистка Анастасия Приходько дала откровенное интервью. Во время общения популярная исполнительница рассказала о своем сотрудничестве с известным композитором и продюсером Константином Меладзе.

Подробностями сотрудничества Анастасия Приходько поделилась на канале ТСН в YouTube.

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Украинская певица вспоминает, что после масштабного песенного конкурса "Евровидение" продюсер начал раздавать ее композиции другим звездам шоу-бизнеса. Однако, Анастасия отмечает, что она прошла этот путь сотрудничества достаточно мужественно.

"После "Евровидения" Константин Меладзе начал раздавать мои песни, будто он хотел уничтожить проект Анастасии Приходько. Я была непокоренная в плане всех его эмоциональных выпадов в сторону меня. Я мужественно прошла этот этап работы с ним. Определенные отголоски остаются, но если ты взрослая человек, ты прорабатываешь это и отпускаешь", — отмечает Анастасия Приходько.

Украинская певица Анастасия Приходько на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также известная артистка вспомнила, что однажды ей купили билет и отправили из Москвы в Киев. Тогда Анастасия Приходько поняла, что у нее очень быстро исчезло все, благодаря чему она пользовалась популярностью.

"Мне купили билет в семь утра и сказали: "Едем в Киев". Потом начали раздавать твои песни, и ты понимаешь, что еще позавчера тебе аплодировала вся Европа, а уже ты сидишь дома и никому не нужна. Ты понимаешь, что у тебя нет ни продюсера, ни песен. Мне хватило сил", — также добавляет украинская певица.

Потом Константин Меладзе во второй раз с ней связался и напомнил о втором контракте, который у нее был. Продюсер сказал, что она будет работать с ним в проекте на канале "1+1" и отдавать только 10% гонорара ей.

"Он мне сказал, что ждет того, когда ты будешь пьяной валяться под забором, и так закончится твоя артистическая жизнь", — также утверждает Анастасия Приходько.

Что известно о сотрудничестве с Константином Меладзе

Украинская певица начала сотрудничать с продюсером Константином Меладзе после победы в седьмом сезоне шоу "Фабрика звезд" в России. Приходько ездила вместе с ним на конкурс "Евровидение" в 2009 году, где представляла Россию с украинской композицией "Мамо" и заняла 11 место.

Впрочем, однажды они расторгли контракт на сотрудничество, а сама Анастасия несколько раз говорила о том, что обижена на Константина, который когда-то был ее продюсером.

Певица Анастасия Приходько с продюсером Константином Меладзе во время их сотрудничества. Фото: Instagram Анастасии Приходько

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