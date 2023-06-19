Надя Дорофеева анонсировала выход новой песни – публика раскритиковала

Украинская певица Надя Дорофеева во время выступления на "Лиге смеха". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева анонсировала выход своей новой песни. Популярная исполнительница показала себя в танце посреди улицы, а ее подписчики начали обсуждать слухи о ее свадьбе, деятельности во время войны и карьере.

Соответствующие кадры Надя Дорофеева разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Ходят слухи, что на днях Дорофеева наконец-то выпустит новую песню", — написала Надя Дорофеева в своей публикации.

Пользователи сети и подписчики украинской исполнительницы сразу начали обсуждать новую публикацию. Они начали высказываться о слухах про свадьбу Нади Дорофеевой, о ее творчестве и о деятельности во время войны, оставляя много комментариев под ее новой публикацией.

После выхода "Чуєш", кажется, что Кацурина унизили дважды

"уже не распространяется слухи, что Надя и Миша в ближайшие дни сыграют свадьбу"

Я в хр*нею, у них в государстве ГРАЖДАНСКАЯ война х*рачит годы годовые. А они песенки поют. Свои же своих убивают. А они песенки поют... Позор.

Надя, тебе нужно к врачу.. Сама собой восхищалась, ты не понимаешь, что такое семья,. ЭТО КОГДА МУЖ И ДЕТИ...

Мы уже не ждем ваших новых песен, они стали ужасными, ни вокала, ни содержания, ни качества.

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что появились слухи, что известная украинская певица Надя Дорофеева выходит замуж за Мишу Кацурина.

Ранее мы рассказывали, что популярная певица Надя Дорофеева показала реакцию своей мамы на творчество Миши Кацурина.

Также мы сообщали, что известная артистка Надя Дорофеева показала последствия подрыва Каховской ГЭС россиянами.