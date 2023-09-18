Есть ли будущее у Бабкина после его зрады – продюсер Поляковой честно ответил

Украинский продюсер Михаил Ясинский во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский предприниматель и продюсер певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский высказался про артиста Сергея Бабкина. В частности, музыкальный продюсер объяснил, есть ли будущее у исполнителя, особенно после его новой песни "Зрада", которую он недавно выпустил.

Об этом Михаил Ясинский рассказал во время интервью у Славы Демина, которое можно посмотреть в YouTube.

Читайте также:

Мнение о будущем Сергея Бабкина

Известный музыкальный продюсер считает, что у украинского артиста есть большое будущее. Также он высказался и о новой песне "Зрада", которая вызвала очень много критики со стороны слушателей, отметив, что в ней есть красивая речь Сергея.

Впрочем, Михаил утверждает, что для своего будущего Сергею Бабкину нужно изучать свою аудиторию и научиться верить людям.

Продюсер Михаил Ясинский на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

"У любого человека, у которого есть талант, а у него большой талант, есть будущее. У него мощные тексты. Обратите внимание, какая красивая речь даже в этом тексте, и так немного, кто пишет. У него есть будущее, но надо просто думать, изучать свою аудиторию и доверять людям", — утверждает Михаил Ясинский.

Советы продюсера

Также продюсер Оли Поляковой дал ценные советы по поводу того, что нужно делать сейчас людям.

"Иногда за этой критикой можно найти очень много мнений, которых ты просто не замечал. Я просматриваю все, что пишут об Оле Поляковой, и очень много было у нас ошибок. Мы были всегда принципиальны, но были такие же принципиальные ошибки, поэтому читайте и доверяйте людям, они тоже свою работу делают не просто так", — также обратился к зрителям музыкальный продюсер.

Песня "Зрада" Сергея Бабкина

Недавно украинский исполнитель представил новый трек, который сразу же получил много критики. В песне Сергей высмеивает украинцев, осуждающих друг друга за разные вещи. Особое внимание следует обратить на текст этого трека.

"Не маєш в себе вдома в шафі вишиванку — ЗРАДА. Сало й банош не їси, не пʼєш горілку — ЗРАДА. Помада така, як у Пугачової Алли — ЗРАДА. Немає зради в снарядів, що бʼють по русні градом", — говорится в новой песне украинского артиста.

Текст новой песни Сергея Бабкина "Зрада". Фото: скриншот с YouTube

В песне Сергея Бабкина можно четко увидеть его настроение из-за поведения некоторых украинцев. Прослушав его новый трек, можно заметить, насколько он взбешен из-за того, что сейчас люди критикуют друг друга почти за каждое действие.

Напомним, мы писали о том, что музыкальный продюсер Михаил Ясинский высказал свое мнение о гонорарах певца Макса Барских.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий и продюсер Игорь Кондратюк высказался о новой песне Сергея Бабкина.

Также мы сообщали о том, что украинский певец Сергей Бабкин показал себя посреди Нью-Йорка.