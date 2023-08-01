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Раптово забула українську: Віра Брежнєва публічно "впала у калюжу"

1 серпня 2023 11:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Віра Брежнєва зганьбилася на фестивалі в Юрмалі – забула українську
Українська співачка Віра Брежнєва у шоу "Вечірній Ургант". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка, акторка та телеведуча Віра Брежнєва осоромилася на фестивалі в Юрмалі Laima Rendezvous Jūrmala 2023. Під час свого виступу українська виконавиця раптово забула свою рідну мову та перейшла на російську.

Відповідними кадрами поділилися на сторінці "rus.tvnet.lv" в соціальній мережі Instagram.

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Нещодавно відбувся фестиваль в Юрмалі Laima Rendezvous Jūrmala 2023 під патронатом відомої латвійської співачки Лайми Вайкуле. На закритті цього фестивалю виступила й Віра Брежнєва, яка одразу ж там і зганьбилася.

Перед своїм виступом українська артистка звернулася до глядачів рідною мовою, подякувавши їм за те, що вони її прийняли. 

Вера Брежнева
Українська співачка Віра Брежнєва в кліпі на свою пісню "Розовый дым". Фото: скриншот з YouTube

"Дуже хочу сказати дякую за гости...", — звернулася до публіки українською Віра Брежнєва.

Втім, слово "гостинність" вона так і не змогли вимовити, тому різко почала говорити російською мовою. Після того, як вона сказала своє звернення, вона раптом розплакалася.

"Дякую за гостинність усій Латвії, дякую окремо тим друзям, які в мене тут з'явилися упродовж цього року, який я тут живу. І, звичайно ж, дякую за підтримку. Підтримку України і підтримку конкретно кожного українця — це безцінно", — висловилася українська виконавиця.

Публікація зі сторінки "rus.tvnet.lv"
Публікація зі сторінки "rus.tvnet.lv" з виступом Віри Брежнєвої на фестивалі в Юрмалі. Фото: instagram.com/p/CvWslcbNpMy/?hl=uk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Потім Віра Брежнєва виконала свою пісню російською "Доброе утро" та українською "Такі ми люди".

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Віра Брежнєва розповіла про те, як стала жертвою шахраїв. 

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Віра Брежнєва втратила можливість знаходитися в Росії. 

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Віра Брежнєва показала свої кадри без фільтрів.

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