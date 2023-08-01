Віра Брежнєва зганьбилася на фестивалі в Юрмалі – забула українську

Українська співачка Віра Брежнєва у шоу "Вечірній Ургант". Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка, акторка та телеведуча Віра Брежнєва осоромилася на фестивалі в Юрмалі Laima Rendezvous Jūrmala 2023. Під час свого виступу українська виконавиця раптово забула свою рідну мову та перейшла на російську.

Відповідними кадрами поділилися на сторінці "rus.tvnet.lv" в соціальній мережі Instagram.

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Нещодавно відбувся фестиваль в Юрмалі Laima Rendezvous Jūrmala 2023 під патронатом відомої латвійської співачки Лайми Вайкуле. На закритті цього фестивалю виступила й Віра Брежнєва, яка одразу ж там і зганьбилася.

Перед своїм виступом українська артистка звернулася до глядачів рідною мовою, подякувавши їм за те, що вони її прийняли.

Українська співачка Віра Брежнєва в кліпі на свою пісню "Розовый дым". Фото: скриншот з YouTube

"Дуже хочу сказати дякую за гости...", — звернулася до публіки українською Віра Брежнєва.

Втім, слово "гостинність" вона так і не змогли вимовити, тому різко почала говорити російською мовою. Після того, як вона сказала своє звернення, вона раптом розплакалася.

"Дякую за гостинність усій Латвії, дякую окремо тим друзям, які в мене тут з'явилися упродовж цього року, який я тут живу. І, звичайно ж, дякую за підтримку. Підтримку України і підтримку конкретно кожного українця — це безцінно", — висловилася українська виконавиця.

Публікація зі сторінки "rus.tvnet.lv" з виступом Віри Брежнєвої на фестивалі в Юрмалі. Фото: instagram.com/p/CvWslcbNpMy/?hl=uk

Потім Віра Брежнєва виконала свою пісню російською "Доброе утро" та українською "Такі ми люди".

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