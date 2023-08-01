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Внезапно забыла украинский язык: Вера Брежнева публично "упала в лужу"

1 августа 2023 11:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Вера Брежнева опозорилась на фестивале в Юрмале – забыла украинский язык
Украинская певица Вера Брежнева в шоу "Вечерний Ургант". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева оконфузилась на фестивале в Юрмале Laima Rendezvous Jūrmala 2023. Во время своего выступления украинская исполнительница внезапно забыла свой родной язык и перешла на русский.

Соответствующими кадрами поделились на странице "rus.tvnet.lv" в социальной сети Instagram.

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Недавно прошел фестиваль в Юрмале Laima Rendezvous Jūrmala 2023 под патронатом известной латвийской певицы Лаймы Вайкуле. На закрытии этого фестиваля выступила и Вера Брежнева, которая сразу же и опозорилась.

Перед своим выступлением украинская артистка обратилась к зрителям на родном языке, поблагодарив их за то, что они ее приняли.

Вера Брежнева
Украинская певица Вера Брежнева в клипе на свою песню "Розовый дым". Фото: скриншот с YouTube

"Очень хочу сказать спасибо за гости...", — обратилась к публике по-украински Вера Брежнева.

Впрочем, слово "гостеприимство" она так и не смогли произнести, поэтому резко начала говорить по-русски. После того, как она сказала свое обращение, она вдруг расплакалась.

"Спасибо за гостеприимство всей Латвии, благодарю отдельно тех друзей, которые у меня здесь появились в течение этого года, который я здесь живу. И, конечно же, благодарю за поддержку. Поддержку Украины и поддержку конкретно каждого украинца — это бесценно", — высказалась украинская исполнительница.

Публикация со страницы "rus.tvnet.lv"
Публикация со страницы "rus.tvnet.lv" с выступлением Веры Брежневой на фестивале в Юрмале. Фото: instagram.com/p/CvWslcbNpMy/?hl=ru
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RUS.TVNET.LV (@rus.tvnet.lv)

Затем Вера Брежнева исполнила свою песню на русском "Доброе утро" и на украинском "Такие мы люди".

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Вера Брежнева рассказала о том, как стала жертвой мошенников.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская артистка Вера Брежнева упустила возможность находиться в России.

Также мы сообщали о том, что известная артистка Вера Брежнева показала свои кадры без фильтров.

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