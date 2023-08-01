Вера Брежнева опозорилась на фестивале в Юрмале – забыла украинский язык

Внезапно забыла украинский язык: Вера Брежнева публично "упала в лужу"
Известная украинская певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева оконфузилась на фестивале в Юрмале Laima Rendezvous Jūrmala 2023. Во время своего выступления украинская исполнительница внезапно забыла свой родной язык и перешла на русский.
Соответствующими кадрами поделились на странице "rus.tvnet.lv" в социальной сети Instagram.
Недавно прошел фестиваль в Юрмале Laima Rendezvous Jūrmala 2023 под патронатом известной латвийской певицы Лаймы Вайкуле. На закрытии этого фестиваля выступила и Вера Брежнева, которая сразу же и опозорилась.
Перед своим выступлением украинская артистка обратилась к зрителям на родном языке, поблагодарив их за то, что они ее приняли.
"Очень хочу сказать спасибо за гости...", — обратилась к публике по-украински Вера Брежнева.
Впрочем, слово "гостеприимство" она так и не смогли произнести, поэтому резко начала говорить по-русски. После того, как она сказала свое обращение, она вдруг расплакалась.
"Спасибо за гостеприимство всей Латвии, благодарю отдельно тех друзей, которые у меня здесь появились в течение этого года, который я здесь живу. И, конечно же, благодарю за поддержку. Поддержку Украины и поддержку конкретно каждого украинца — это бесценно", — высказалась украинская исполнительница.
Затем Вера Брежнева исполнила свою песню на русском "Доброе утро" и на украинском "Такие мы люди".
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