Насті Каменських нагадали за її минуле – піар під час війни

Українська артистка Настя Каменських під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська співачка та дружина репера Потапа Настя Каменських поділилася домашнім фото. Популярна виконавиця розповіла про війну в Україні, а також про те, як незабаром настане світло, яке перекриє всю темряву.

Відповідну публікацію Настя Каменських розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

"Навіть коли здається, що темрява заполонила все – світло переможе. Промінь за променем розчинятиме весь біль та страх, що накопичився всередині, залишаючи по собі тільки гарне та світле. Бо навіть у природі на зміну швидкоплинній темній ночі приходить яскравий сонячний день. Так буде і у нас", — написала Настя Каменських.

Численні підписники, які побачили нову публікацію на сторінці української співачки, вирішили не проходити повз. Люди почали нагадувати Насті Каменських про її минуле, залишаючи велику кількість коментарів під її публікацією.

"Рівень цікавості сторінки Насті: їі коментують тільки реклама і попрошайки грошей (ну і я вперше вирішила написать). Ти півтора роки в усіх постах пишеш одне і те ж "ой, як же важко всім нам, але треба, жити , радіти бла бла бла". Ніякої конкретики просто пафосні цитатки", "Бл*, скільки тобі років??? Про що мова, яке світло допоможе, ми незламні і все таке, не обнадіюйте людей цією х*рнею, йде війна, справжнісінька, і снаряди які летять вони вбивають, а не еб.., і щоб врятувати себе і своїх дітей потрібно з**бувати, а не ходити на концерти незламних і вірити так би мовити ппо","Можете розіграти авто, щоб веселіше стало", — висловилися люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що популярна українська співачка Настя Каменських розповіла про випробування під час війни.

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Настя Каменських отримала критику за розіграш авто під час війни.

Також ми повідомляли про те, що українська співачка Настя Каменських відвідала військовий шпиталь.