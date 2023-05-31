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"Реклама и попрошайки денег": украинцы высмеяли Настю Каменских из-за ее фанатов

31 мая 2023 14:43
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Насте Каменских напомнили за ее прошлое – пиар во время войны
Украинская артистка Настя Каменских во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица и жена рэпера Потапа Настя Каменских поделилась домашним фото. Популярная исполнительница рассказала о войне в Украине, а также о том, как скоро наступит свет, который перекроет всю тьму.

Соответствующую публикацию Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram.

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"Даже когда кажется, что тьма заполонила все — свет победит. Луч за лучем будет растворять всю боль и страх, который накопился внутри, оставляя за собой только хорошее и светлое. Потому что даже в природе на смену быстротечной темной ночи приходит яркий солнечный день. Так будет и у нас", — написала Настя Каменских.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Многочисленные подписчики, увидевшие новую публикацию на странице украинской певицы, решили не проходить мимо. Люди начали напоминать Насте Каменских о ее прошлом, оставляя множество комментариев под ее публикацией.

"Уровень любопытства страницы Насти: ее комментируют только реклама и попрошайки денег (ну и я впервые решила написать). Ты полтора года во всех постах пишешь одно и то же "ой, как же тяжело всем нам, но надо, жить, радоваться бла бла бла". Никакой конкретики просто пафосные цитатки", "Бл*, сколько тебе лет??? О чем речь, какой свет поможет, мы незламни и всё такое, не обнадеживайте людей этой х*рнёй, идёт война, самая настоящая, и снаряды которые летят они убивают, а не еб..т,и чтобы спасти себя и своих детей нужно с**бывать а не ходить на концерты незламных и верить так сказать ппо", "Можете разыграть авто, чтобы веселее стало", — высказались люди в комментариях.

Комментарии со страницы Насти Каменских
Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Насти Каменских
Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Насти Каменских
Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что популярная украинская певица Настя Каменских рассказала об испытаниях во время войны.

Ранее мы рассказывали о том, что известная артистка Настя Каменских получила критику за розыгрыш автомобиля во время войны.

Также мы сообщали о том, что украинская певица Настя Каменских посетила военный госпиталь.

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