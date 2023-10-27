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Решетник после громкой свадьбы осудил хейтеров за их критику

27 октября 2023 14:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Решетник после скандальной свадьбы попросил украинцев не критиковать его
Украинский ведущий Григорий Решетник на интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Постоянный ведущий романтических проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник обратился к своим подписчикам. Мужчина рассказал о виртуальном и реальном мире, а также призвал людей ценить все то, что является настоящим.

Соответствующей публикацией Григорий Решетник поделился на своей странице в Instagram.

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Обращение к украинцам

Телеведущий Григорий Решетник решил, вероятно, прокомментировать недавний скандал с проведением свадьбы во Львовской области. Он рассказал о реальном мире и о том, который существует в Интернете.

"Мир реальный и виртуальный такой парадоксальный. В виртуальном — безликие пользователи с закрытыми профилями продолжают искать предательство, манипулируя словами, вырванными из контекста, подбирая самые отвратительные, но ничем не подкрепленные высказывания…", — написал на своей странице Григорий Решетник.

Публикация со страницы Григория Решетника
Публикация на странице Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Также украинский телеведущий отметил, что существует реальный мир, в котором все наоборот. По словам Решетника, в этом мире люди подходят делать общие фотографии повсюду и выражают свое восхищение тому, какие в жизни людей есть ценности. Также он призвал жить в реальной жизни.

Реакция фолловеров

Под обращением Григория Решетника сразу начали появляться разные комментарии от людей. Подписчики ведущего стали соглашаться с его словами.

  • В реальной жизни очень много лицемерия. Очень мало людей, которые скажут, что действительно думают. А в виртуальной жизни они могут говорить свои реальные мысли
  • Соцсети — это зло, вернее, безликие, диванные критики, которые в своей жизни ничего не сделали, но считают, что должны гадость писать в комментариях
  • Непростое время, тяжелое, люди измученные, злые, воспринимаем, но помним о себе и семье, это главное
Комментарий со страницы Григория Решетника
Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Григория Решетника
Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Григория Решетника
Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Скандальная свадьба во Львовской области

Недавно во Львове состоялась свадьба бывшего прокурора и работницы ГБР, которая наделала много шума в сети. Более того, она стала громкой из-за выступления некоторых украинских звезд и, в частности, из-за известного телеведущего.

Публикация со страницы Joseph Dymydivskyi
Скандальная свадьба бывшего прокурора и работницы ГБР во Львовской области. Фото: скриншот из Twitter

Эту свадьбу проводил постоянный ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник. Событие сразу же получило много критики, которая затронула и украинского телеведущего.

Публикация со страницы Joseph Dymydivskyi
Выступление украинских звезд и проведение свадьбы. Фото: скриншот из Twitter

Обращение ведущего

После хейта, полученного Григорием Решетником, он сразу же решил обратиться к людям. В частности, он отметил, что люди считают его настоящим профессионалом, а сам он с ответственностью относится к своей популярности.

"Люблю свою работу, коллеги и поклонники считают меня профессионалом, родные любят, друзья увлекаются, работаю и зарабатываю честно, оплачиваю налоги, помогаю людям, защитникам и защитницам, все время живу в Украине… С уважением отношусь к себе, своим достижениям. Ответственный перед своей популярностью. А еще очень ценю и уважаю вас — настоящих. Будьте уникальными, станьте личностями!" — написал Григорий Решетник.

Публикация со страницы Григория Решетника
Обращение Григория Решетника к украинцам. Фото: скриншот из Instagram

Кстати, комментарии украинский ведущий сразу же закрыл.

Напомним, мы писали о том, что украинский телеведущий Григорий Решетник высказался о настоящей боли.

Ранее мы говорили о том, что известный ведущий Григорий Решетник прокомментировал свою поездку за границу.

Также мы сообщали, что популярный телеведущий Григорий Решетник показал свою семью.

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