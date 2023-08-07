Злата Огневич рассказала, как у нее чуть не сорвалось выступление – виноваты россияне

Украинская певица Злата Огневич во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица и бывшая героиня проекта "Холостячка" Злата Огневич поделилась печальной новостью. Оказывается, популярная артистка должна была выступать перед украинскими военными, но ее концерт прервала воздушная тревога.

Об этом Злата Огневич рассказала в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Украинская исполнительница рассказала о своем выступлении перед украинскими защитниками в День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Она отметила, что ее концерт оказался на грани срыва из-за действий российских оккупационных войск, которые активизировались в этот момент.

Украинская певица Злата Огневич в клипе на свою песню "Янгол". Фото: скриншот с YouTube

Дело в том, что прямо перед выступлением Златы Огневич раздался сигнал воздушной тревоги, из-за чего военные попросили всех перейти в укрытие из-за большой угрозы. По словам артистки, концерт так и не удалось начать из-за опасности.

"По просьбе военных покинули локацию из-за воздушной тревоги, потому что угроза велика. Такие реалии", — откровенно рассказала известная украинская певица и бывшая героиня романтического проекта "Холостячка".

Stories украинской певицы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

К счастью, потом все наладилось, и Злата Огневич смогла выступить перед военными.

Позже украинская артистка показала себя на крыле самолета и обратилась ко всем защитникам и воинам Воздушных сил, поздравив их с праздником. Но из соображений безопасности сам самолет Злата Огневич не смогла показать.

"Выше неба… Сегодня — День Воздушных сил. Поздравьте всех причастных. Спасибо за защиту неба Украины! На этом фото я стою на крыле самолета, но об этом могу только говорить", — подписала свое фото на самолете Злата Огневич.

Stories украинской певицы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Злата Огневич призналась, почему она не водит автомобили.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Злата Огневич вспомнила, как она встретила россиянку в Хорватии.

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