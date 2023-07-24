Ольга Фреймут высказалась об обстреле Одессы – женщина показала ужасные кадры

"Российская нечисть": Ольга Фреймут отреагировала на обстрел Одессы
Бывшая украинская телеведущая Ольга Фреймут отреагировала на обстрел Одессы, который недавно осуществили российские войска. Женщина поделилась ужасными кадрами, где можно увидеть страшные последствия атаки одного из храмов, и рассказала о том, как он вообще появился.
Соответствующие кадры Ольга Фреймут разместила в своем профиле в Instagram.
Бывшая ведущая показала владыку, который в скорби склонился перед храмом, от которого остались только развалины. Она рассказала о том, как каждый раз перед съемками она заходила в этот храм, чтобы помолиться.
""Набожные" россияне разрушили Свято-Преображенский собор. Я так любила этот храм, заходила помолиться перед съемками... а теперь... У собора изнурительная судьба: первый камень заложили 200 лет назад. В 1936 году советская власть уже взрывала святыню как "не несущую культурной ценности". Для россиян и вправду ценности вне человеческих измерений. Собор одесситы отстроили 20 лет назад... Утром российская нечисть снова его разрушила", — высказалась Ольга Фреймут.
Подписчики бывшей ведущей не смогли промолчать и начали оставлять свои комментарии под этими ужасными кадрами на странице Ольги Фреймут.
- Вы знаете, Оля, у всего в этой жизни есть свой бумеранг, карма или причинно-следственная связь. За все нужно платить цену. Эта церковь заплатила за связь с Россией, патриархом и РПЦ. Россия показывает, что будет со сторонниками РПЦ. Это причинно-следственная связь
- Я хоть и не одесситка, но когда увидела этот ужас, расплакалась. Была когда-то в том соборе. Очень поразил он меня своей красотой
- Дикие племена орков с болот, у которых нет ничего святого, еще раз показали свое настоящее лицо варваров
- Пусть все Господь вернет сторицей
Напомним, мы писали о том, что украинский ведущий Сергей Притула рассказал, общается ли он сейчас с Ольгой Фреймут.
Раньше мы рассказывали о том, что Ольга Фреймут обратилась к родной дочери.
Также мы сообщали, что бывшая ведущая Ольга Фреймут рассказала об организации в поддержку Украины.