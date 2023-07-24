Ольга Фреймут высказалась об обстреле Одессы – женщина показала ужасные кадры

Бывшая телеведущая Ольга Фреймут во время интервью. Фото: скриншот из YouTube

Бывшая украинская телеведущая Ольга Фреймут отреагировала на обстрел Одессы, который недавно осуществили российские войска. Женщина поделилась ужасными кадрами, где можно увидеть страшные последствия атаки одного из храмов, и рассказала о том, как он вообще появился.

Соответствующие кадры Ольга Фреймут разместила в своем профиле в Instagram.

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Бывшая ведущая показала владыку, который в скорби склонился перед храмом, от которого остались только развалины. Она рассказала о том, как каждый раз перед съемками она заходила в этот храм, чтобы помолиться.

""Набожные" россияне разрушили Свято-Преображенский собор. Я так любила этот храм, заходила помолиться перед съемками... а теперь... У собора изнурительная судьба: первый камень заложили 200 лет назад. В 1936 году советская власть уже взрывала святыню как "не несущую культурной ценности". Для россиян и вправду ценности вне человеческих измерений. Собор одесситы отстроили 20 лет назад... Утром российская нечисть снова его разрушила", — высказалась Ольга Фреймут.

Подписчики бывшей ведущей не смогли промолчать и начали оставлять свои комментарии под этими ужасными кадрами на странице Ольги Фреймут.

Вы знаете, Оля, у всего в этой жизни есть свой бумеранг, карма или причинно-следственная связь. За все нужно платить цену. Эта церковь заплатила за связь с Россией, патриархом и РПЦ. Россия показывает, что будет со сторонниками РПЦ. Это причинно-следственная связь

Я хоть и не одесситка, но когда увидела этот ужас, расплакалась. Была когда-то в том соборе. Очень поразил он меня своей красотой

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Комментарии со страницы Ольги Фреймут. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Ольги Фреймут. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Ольги Фреймут. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский ведущий Сергей Притула рассказал, общается ли он сейчас с Ольгой Фреймут.

Раньше мы рассказывали о том, что Ольга Фреймут обратилась к родной дочери.

Также мы сообщали, что бывшая ведущая Ольга Фреймут рассказала об организации в поддержку Украины.