Дорофеева устроила урбанистическую фотосессию в Нью-Йорке

Певица Надя Дорофеева. Фото: https://www.instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева приняла участие в стильной фотосессии на улицах Нью-Йорка. Звезду сняла проживающяя в США украинский фотограф, Анастасия Лысенко.

Яркими фото артистка поделилась в своем Instagram.

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Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке

Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке

Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке

Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке

Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке

Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке

Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке

Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке 1/8 _ 8

Урбанистическая фотосессия Нади Дорофеевой получилась динамичной и эмоциональной. На снимках звезда гуляет по улицам Нью-Йорка, примерив стильный наряд в стиле овер-сайз.

Напомним, три года назад группа "Время и Стекло" прекратила свое существование. Но недавно Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и Алексей Завгородний (Позитив) вместе отправились в Северную Америку, где дадут несколько концертов.

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