Дорофеева устроила урбанистическую фотосессию в Нью-Йорке
Певица Надя Дорофеева приняла участие в стильной фотосессии на улицах Нью-Йорка. Звезду сняла проживающяя в США украинский фотограф, Анастасия Лысенко.
Яркими фото артистка поделилась в своем Instagram.
Ритм большого города
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Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке
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Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке
-
Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке
-
Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке
-
Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке
-
Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке
-
Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке
-
Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке
Урбанистическая фотосессия Нади Дорофеевой получилась динамичной и эмоциональной. На снимках звезда гуляет по улицам Нью-Йорка, примерив стильный наряд в стиле овер-сайз.
Напомним, три года назад группа "Время и Стекло" прекратила свое существование. Но недавно Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и Алексей Завгородний (Позитив) вместе отправились в Северную Америку, где дадут несколько концертов.
Ранее Певица Светлана Лобода поделилась редкими фото с дочками. Звезда устроила импровизированную фотосессию во время рыбалки.