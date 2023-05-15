Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дорофеева устроила урбанистическую фотосессию в Нью-Йорке arrow

Дорофеева устроила урбанистическую фотосессию в Нью-Йорке

15 мая 2023 14:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дорофеева устроила урбанистическую фотосессию в Нью-Йорке
Певица Надя Дорофеева. Фото: https://www.instagram.com/nadyadorofeeva
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Надя Дорофеева приняла участие в стильной фотосессии на улицах Нью-Йорка. Звезду сняла проживающяя в США украинский фотограф, Анастасия Лысенко.

Яркими фото артистка поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

Ритм большого города

  • Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке
  • Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке
  • Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке
  • Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке
  • Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке
  • Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке
  • Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке
  • Надя Дорофеева устроила атмосферную фотосессию в Нью-Йорке
1/8 _ 8

Урбанистическая фотосессия Нади Дорофеевой получилась динамичной и эмоциональной. На снимках звезда гуляет по улицам Нью-Йорка, примерив стильный наряд в стиле овер-сайз.

Напомним, три года назад группа "Время и Стекло" прекратила свое существование. Но недавно Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и Алексей Завгородний (Позитив) вместе отправились в Северную Америку, где дадут несколько концертов.

Ранее Певица Светлана Лобода поделилась редкими фото с дочками. Звезда устроила импровизированную фотосессию во время рыбалки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас