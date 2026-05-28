Женские стрижки на средние волосы, которые не требуют укладки

Дата публикации 28 мая 2026 16:07
Самые модные стрижки на среднюю длину: универсальные варианты (фото)
Процесс стрижки волос. Фото: magnific

Когда приходит весна, обычно очень хочется каких-то изменений во внешности, но при этом присутствует страх просидеть весь вечер в слезах после неудачного похода к парикмахеру. В таких ситуациях идеально выручает миди-длина. С ней нет этой вечной головной боли, как с ультракороткими прическами, которые надо укладывать или поправлять ежеминутно.

Новини.LIVE расскажет о лучших вариантах стрижек на волосы средней длины.

Удлиненный боб

Если волосы от природы тонкие и им явно не хватает объема, ваше спасение — идеально прямой срез. Забудьте о филировочных ножницах и рваных краях. Четкая, плотная линия на концах моментально создает визуальный эффект густой шевелюры. А в быту это вообще практично: с утра быстренько прошлись круглым феном и будете выглядеть роскошно.

Подовжений боб в побуті дуже практичний
Удлиненный боб. Фото из Instagram

Стильный шегги

Вариант для девушек, которые терпеть не могут прилизанные хвосты. Смысл этой стрижки как раз в легкой небрежности и хаотичных прядях. Ухаживать за ней проще простого: помыли голову, нанесли немного солевого спрея для текстуры, поправили волосы пальцами — этого будет достаточно, чтобы можно было покорять мир с классной текстурной прической.

Шеггі роками залишається в тренді
Шегги. Фото из Instagram

Легкая многослойность

Здесь есть один важный нюанс — не дать парикмахеру увлечься. На тонких волосах переходы должны быть очень легкими, едва заметными, где-то от линии скул и ниже. Это нужно сугубо для того, чтобы оживить прическу, добавить ей движения, а не для того, чтобы срезать половину и так дефицитного объема.

Як не зіпсувати багатошарову стрижку
Стильная многослойная стрижка. Фото из Instagram

Ранее мы писали о том, какие стрижки парикмахеры не советуют делать из-за того, что они визуально добавляют возраста. В частности, эта информация будет актуальной женщинам после 50 лет.

Также мы сообщали, какие стрижки лучше всего подойдут волнистым волосам. Они помогут укротить непослушные волосы.

Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
