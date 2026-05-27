Какие прически давно потеряли актуальность и добавляют возраста: фото

Правильно подобранная прическа — это самый простой и быстрый способ сбросить несколько лет без особых усилий. Она может скрыть усталость и освежить образ. Но работает это и в обратную сторону: некоторые привычные стрижки коварно добавляют возраста, делают вид суровым или уставшим. Особенно это заметно после 50 лет, когда волосы естественно теряют былую густоту и меняют свою структуру.

Прямая челка до бровей

Многие считают, что плотная челка — отличный способ скрыть морщины на лбу. На практике же эффект часто получается обратным. Такой срез создает четкую горизонтальную линию, которая буквально приковывает взгляд к глазам и носогубным складкам, подчеркивая любые изменения кожи. Кроме того, густая челка бросает тень на лицо, из-за чего взгляд кажется суровым, мрачным и уставшим.

Лучше попросить мастера сделать легкую, невесомую челку-шторку или косой вариант на одну сторону.

Сильная филировка (перебор со слоями)

Каскадные стрижки — это прекрасно, но только тогда, когда знаешь меру. Когда парикмахер слишком сильно прореживает пряди, пытаясь создать объем, тонкие волосы вообще теряют любую форму. Вместо пышной шевелюры получаются редкие кончики, которые выглядят сухими и слабыми. Такая прическа мгновенно делает образ неопрятным и добавляет ненужных лет.

Отличным решением станут стрижки с едва заметными переходами длины. Текстурированное каре или аккуратный многослойный боб помогут сохранить плотность среза снизу, но добавят необходимого движения и живого объема сверху.

Идеально вытянутые пряди

Утюжок для волос иногда может сыграть злую шутку. Когда волосы выпрямлены до состояния зеркального блеска и плотно прилегают к голове, они полностью лишены прикорневого объема. Такая укладка акцентирует внимание на каждой линии лица и делает его контуры визуально "опущенными". К тому же, постоянный перегрев утюжком пересушивает пряди, лишая их естественного блеска.

