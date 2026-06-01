Летний маникюр, который не останется без внимания в 2026 году (фото)

Этим летом среди актуальных нейл-трендов оказался дизайн, который буквально влюбляет в себя с первого взгляда, — Angel Chrome Nails. Если вы устали от нюда, но и яркие цвета — это не ваше, такой вариант станет идеальным компромиссом. Это очень нежный, воздушный маникюр с деликатным перламутровым переливом, который выглядит изысканно и подходит абсолютно ко всему.

В чем суть "ангельского" маникюра

Многие путают его с обычным втиранием (классическим хром-эффектом), но разница существенная. Традиционный хром дает плотный, почти металлический или зеркальный блеск — золотой, серебряный или цветной.

Angel Chrome — это совсем другая история. Здесь ставка сделана на полупрозрачность. Секрет такого эффекта скрывается в многослойности:

За основу берут спокойную полупрозрачную базу (молочную, кремовую или нежно-розовую). Сверху наносят магнитный лак "кошачий глаз" и создают с помощью магнита привлекательный блик, дающий глубину. Финальный штрих — невесомая перламутровая пудра, которую наносят на весь ноготь или только на отдельные зоны (например, в центре или на кончиках, как френч).

Благодаря этому сам блеск красиво играет в зависимости от того, как падает солнечный свет.

Наилучший вид такой дизайн маникюра будет иметь при следующих условиях:

Цвета: выбирайте молочно-белый, зефирно-розовый, персиковый, айвори или чистый нюд. Если хочется немного больше глубины, можно взять серебристый магнитный лак.

Форма ногтей: идеальными будут миндалевидные ногти средней длины — это делает пальцы визуально длиннее и изящнее. Однако на коротком мягком квадрате такой маникюр тоже будет хорошо смотреться.

Этот дизайн шикарно подчеркивает загар и идеально подходит к легкому летнему гардеробу: льняным костюмам, белым хлопковым рубашкам, романтичным платьям и открытым сарафанам.

С такими ногтями можно спокойно ходить в офис со строгим дресс-кодом, а вечером идти на вечеринку или свадьбу к друзьям.

