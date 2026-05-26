Ваши ножки будут в центре внимания: 3 трендовые варианты педикюра

Дата публикации 26 мая 2026 19:45
Педикюр, который привлечет внимание: 3 трендовых варианта на лето
Педикюр. Фото: magnific

Если в маникюре тренды меняются с космической скоростью, то с педикюром все гораздо спокойнее и предсказуемее. Здесь царит стабильность. Конечно, база вроде нежного нюда, чистого белого, рокового красного или даже готического черного актуальна вообще всегда, независимо от сезона за окном. Но летом девушек часто тянет на эксперименты и сочные краски.

Новини.LIVE со ссылкой на Woman and Home покажут три самых горячих цвета для ногтей на ногах, которые будут повсеместно этим летом.

Какой педикюр сделать летом

Лимонно-желтый

В этом году все буквально сошли с ума от желтого маникюра. Если вы любите, когда ногти на руках и ногах в одном цвете, смело для педикюра выбирайте лимонный. Не бойтесь, что он будет выглядеть слишком кричащим. На самом деле этот пастельный оттенок ближе к привычному кремовому или бежу, поэтому впишется в любой гардероб, но придаст образу летнего настроения.

Жовтий колір в педикюрі в тренді
Желтый цвет ногтей. Фото из Instagram

Цвет любимого Aperol

Читайте также:

Яркий оранжевый цвет — это прямая ассоциация с прохладным коктейлем где-то на террасе. Невероятно летний и солнечный вариант. Если вы обычно носите сдержанную, классическую обувь, такой педикюр станет ярким акцентом. А чтобы не переусердствовать с яркостью, на руках можно сделать что-то максимально нейтральное.

Педикюр, що не залишиться без уваги
Оранжевый цвет. Фото из Instagram

Чистая классика — красный

Для тех, кто не любит мудрить и выдумывать велосипед, идеально подойдет классический красный или глубокий вишневый. Это беспроигрышный вариант, который всегда выглядит дорого, ухоженно и подходит под любые босоножки. Настоящая инвестиция в элегантность.

Безпрограшний варіант педикюру
Ногти в красном цвете. Фото из Instagram

Ранее мы писали о том, что маникюр в стиле ретро сейчас набирает популярность. Он достаточно эффектный, хоть и универсальный.

Также мы сообщали, какие оттенки маникюра лучше всего будут смотреться на коротких ногтях. Тогда они будут стильные и ухоженные.

ногти главные тренды летний педикюр
Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
