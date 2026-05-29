Забудьте о сухости: 7 способов избавиться от секущихся кончиков

Забудьте о сухости: 7 способов избавиться от секущихся кончиков

Дата публикации 29 мая 2026 16:17
Как избавиться от секущихся кончиков волос: 7 проверенных способов
Кончики волос. Фото: magnific

Секущиеся кончики — вечная боль многих девушек. Кажется, только привела волосы в порядок, как они мгновенно теряют ухоженный вид. Причин этому полно: от банальной сухости до наших ежедневных привычек. Но хорошая новость в том, что вернуть прядям ухоженный вид вполне реально.

Новини.LIVE со ссылкой на сайт OnlyMyHealth даст несколько простых и рабочих советов, которые помогут вернуть волосам былой блеск.

Что делать с секущимися концами

Как бы ни хотелось сохранить каждый сантиметр длины, без ножниц не обойтись. Если концы уже раздвоились, ни одно чудо-творение бьюти-индустрии не слепит их обратно навсегда. Парикмахеры советуют освежать срез каждые шесть-восемь недель. Да, придется немножко пожертвовать длиной, но общий вид прически станет в разы опрятнее и здоровее.

Домашняя аптечка для волос

Пока вы собираетесь к мастеру, можно поддержать волосы тем, что есть под рукой. Природа уже все придумала за нас:

  • Кокосовое масло — настоящий спаситель для сухой длины. Немного подогрейте его, нанесите на пряди (особенно на нижнюю часть) и оставьте на полчаса. Затем просто хорошо промойте голову с шампунем. Волосы станут намного мягче.
  • Обычная яичная маска. Яйца — это чистый белок, который работает как строительный материал для поврежденной структуры. Взбейте яйцо, распределите по кончикам, подержите минут 20 и смойте. Это неплохо укрепляет тонкие пряди.

Смените расческу

Иногда мы сами портим волосы, даже не замечая этого. Дешевые пластиковые щетки с острыми зубцами травмируют волоски во время расчесывания. Попробуйте заменить их на деревянные гребни или щетки с натуральной щетиной. Они чешут мягко, не электризуют пряди и к тому же классно массируют кожу головы, что стимулирует рост новой шевелюры.

Уменьшите использование фена

Высокие температуры просто выжигают влагу изнутри. Если можете обойтись без горячей укладки — сделайте это. Когда же без фена вообще никак, возьмите за железное правило всегда наносить хорошую термозащиту. Это тот минимум, который спасет волосы от превращения в солому.

Правильное увлажнение

Маски и бальзамы — это база ухода. Но большинство допускает ошибку, нанося их на мокрые волосы, с которых течет вода. Средство просто стекает в ванну вместе с каплями. Перед нанесением маски, волосы рекомендуется подсушить полотенцем.

Ранее мы писали о том, от каких стрижек лучше воздержаться, если хотите выглядеть моложе. Нужно учитывать, что с возрастом волосы теряют былую густоту и меняют свою структуру.

Также мы сообщали, какой уход за волосами предпочитает актриса Деми Мур. Она является обладательницей густой и длинной шевелюры.

красота действенные лайфхаки уход за волосами
Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
