Макияж русалки набирает популярность: как повторить новый тренд 2026 года

Девушке делают макияж. Фото: magnific

Еще несколько лет назад образ русалки ассоциировался с яркими костюмами, блестками на все лицо и тематическими вечеринками. Но этим летом все изменилось. Тренд вернулся в значительно более сдержанной интерпретации и уже покоряет соцсети и бьюти-рутины модниц.

Новини.LIVE со ссылкой на издание Marie Claire расскажет подробнее об этом макияже.

Какой макияж стоит попробовать сделать этим летом

Современный макияж русалки не имеет ничего общего с театральностью. Его главная идея — создать эффект сияющей кожи. Легкий румянец, сияние на веках и цветные акценты напоминают морскую гладь, переливающуюся на солнце.

Чаще всего для такого образа используют нежные оттенки, которые ассоциируются с водой и морскими ракушками. Это могут быть мятные, лавандовые, розовые или персиковые цвета с металлическим блеском. Они добавляют макияжу выразительности, но не делают его слишком ярким.

Особую роль играет кожа. Она должна выглядеть свежей и увлажненной. Поэтому матовые текстуры постепенно отходят на второй план, уступая кремовым продуктам с деликатным сиянием.

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Еще одна характерная черта тренда — цветовой акцент только в одной зоне. Например, можно нанести голубой или зеленый оттенок на нижнее веко или добавить немного переливающегося шиммера на верхнее.

Также визажисты советуют не спешить с кистями. Многие сияющие текстуры лучше растушевывать пальцами. Так блеск будет иметь более естественный вид и буквально сливаться с кожей. К тому же появляется тот самый эффект легкой влажности, за который и полюбили этот тренд.

В результате получается макияж, который привлекает внимание, но при этом выглядит легко и естественно. Именно поэтому этим летом образ русалки снова оказался среди главных бьюти-фаворитов — только теперь в гораздо более элегантном исполнении.

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