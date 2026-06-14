Макіяж русалки набирає популярності: як повторити новий тренд 2026 року

Дівчині роблять макіяж. Фото: magnific

Ще кілька років тому образ русалки асоціювався з яскравими костюмами, блискітками на все обличчя та тематичними вечірками. Але цього літа все змінилося. Тренд повернувся у значно стриманішій інтерпретації та вже підкорює соцмережі й б'юті-рутини модниць.

Новини.LIVE з посиланням на видання Marie Claire розповість детальніше про цей макіяж.

Який макіяж варто спробувати зробити цього літа

Сучасний макіяж русалки не має нічого спільного з театральністю. Його головна ідея — створити ефект сяючої шкіри. Легкий рум'янець, сяйво на повіках і кольорові акценти нагадують морську гладь, що переливається на сонці.

Найчастіше для такого образу використовують ніжні відтінки, які асоціюються з водою та морськими мушлями. Це можуть бути м'ятні, лавандові, рожеві або персикові кольори з металевим блиском. Вони додають макіяжу виразності, але не роблять його занадто яскравим.

Особливу роль відіграє шкіра. Вона має мати свіжий та зволожений вигляд. Тому матові текстури поступово відходять на другий план, поступаючись кремовим продуктам із делікатним сяйвом.

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Ще одна характерна риса тренду — кольоровий акцент лише в одній зоні. Наприклад, можна нанести блакитний або зелений відтінок на нижню повіку чи додати трохи переливчастого шимера на верхню.

Також візажисти радять не поспішати з пензлями. Багато сяючих текстур краще розтушовувати пальцями. Так блиск буде мати більш природний вигляд і буквально зливатися зі шкірою. До того ж з'являється той самий ефект легкої вологості, за який і полюбили цей тренд.

У результаті виходить макіяж, який привертає увагу, але водночас має легкий і природний вигляд. Саме тому цього літа образ русалки знову опинився серед головних б'юті-фаворитів — тільки тепер у набагато більш елегантному виконанні.

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