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Сальма Хайек вспомнила, как Мэттью Перри при жизни гордился их общим фильмом

30 октября 2023 22:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Сальма Хайек вспомнила, как Мэттью Перри при жизни гордился их общим фильмом
Мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Фото: Instagram/salmahayek
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Смерть американского актера Мэттью Перри, ставшего всемирно известными благодаря роли Чендлера в сериале "Друзья", шокировала Голливуд. Свои соболезнования уже выразили немало знаменитостей. Трогательный пост умершему коллеге посвятила и номинантка на премию "Оскар", актриса Сальма Хайек.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

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Сальма Хайек о Мэттью Перри

Актриса сообщила, что два дня назад она проснулась от шокирующей новости, что сердце 54-летнего актера остановилось. Ей понадобилось некоторое время, чтобы осознать эту глубокую грусть. Сальма отметила, что существует особая связь, которая возникает, когда вы делитесь с кем-то мечтами и вместе работаете над их достижением. Она имела в виду именно дружбу с Мэттью.

"Я была очень тронута в прошлом году, когда Мэттью рассказал в своих сториз в Instagram о том, как сильно ему нравится Fools Rush In (лента "Поспешишь — людей насмешишь". — Ред.) и как он считал тот фильм, который мы снимали вместе, наверное, его лучшим фильмом. На протяжении многих лет мы с ним вспоминали тот значимый период нашей жизни с глубоким чувством ностальгии и благодарности. Мой друг, ты ушел слишком рано, но я буду продолжать лелеять твою глупость, твою настойчивость и твое прекрасное сердце",  написала Сальма.

Она также опубликовала скриншот той самой сториз, в которой Мэттью сообщил, что фильм "Поспешишь — людей насмешишь" возможно его лучшая лента.

Мэтью Перри
Мэттью Перри о фильме с Сальмой Хайек. Скриншот: Instagram/salmahayek

О фильме

"Поспешишь — людей насмешишь" — романтическая комедия, повествующая о жизни Алекса Витмена и неожиданной встрече с девушкой, приведшей к бурным переменам. Премьера прошла 14 февраля 1997 года. Название картины — строчка из песни кроля рок-н-ролла Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love, звучащая в конце фильма.

При бюджете в 20 млн долларов лента собрала в мировом прокате 29 млн долларов и не стала кассовым хитом.

Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Друзья", актриса Лиза Кудроу, планирует приютить собаку умершего Мэттью Перри. Также мы рассказывали, что друзья Мэттью Перри рассказали о последних месяцах жизни актера.

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