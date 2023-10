Сальма Гаєк згадала, як Метью Перрі за життя пишався їхнім спільним фільмом

Мексикано-американська акторка Сальма Гаєк. Фото: Instagram/salmahayek

Смерть американського актора Метью Перрі, який став всесвітньовідомими завдяки ролі Чендлера в серіалі "Друзі" шокувала Голлівуд. Свої співчуття вже висловили чимало знаменитостей. Зворушливий пост померлому колезі присвятила й номінантка на премію "Оскар", акторка Сальма Гаєк.

Відповідна публікація з’явилась в її Instagram.

Читайте також:

Сальма Гаєк про Метью Перрі

Акторка повідомила, що два дні тому вона прокинулась від шокуючої новини, що серце 54-річного актора зупинилось. Їй знадобився деякий час, щоб усвідомити цей глибокий смуток. Сальма зауважила, що існує особливий зв’язок, який виникає, коли ви ділитеся з кимось мріями і разом працюєте над їх досягненням. Вона мала на увазі саме дружбу з Метью.

"Я була дуже зворушена минулого року, коли Метью розповів у своїх сторіз в Instagram про те, як сильно йому подобається Fools Rush In (стрічка "Поспішиш — людей насмішиш". — Ред.) і як він вважав той фільм, який ми знімали разом, мабуть, його найкращим фільмом. Протягом багатьох років ми з ним згадували той значущий період нашого життя з глибоким почуттям ностальгії та вдячності. Мій друже, ти пішов занадто рано, але я буду продовжувати плекати твою дурість, твою наполегливість і твоє прекрасне серце", — написала Сальма.

Вона також опублікувала скриншот тієї самої сторіз, в якій Метью повідомив, що фільм "Поспішиш — людей насмішиш" можливо його найкраща стрічка.

Метью Перрі про фільм з Сальмою Гаєк. Скриншот: Instagram/salmahayek

Про фільм

"Поспішиш — людей насмішиш" — романтична комедія, що оповідає про життя Алекса Вітмена і несподівану зустріч з дівчиною, що призвела до бурхливих змін. Прем'єра відбулася 14 лютого 1997 року. Назва картини — рядок з пісні кроля рок-н-ролу Елвіса Преслі Can't Help Falling in Love, що звучить наприкінці фільму.

При бюджеті у 20 млн доларів стрічка забрала у світовому прокаті 29 млн доларів і не стала касовим хітом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Друзі", акторка Ліза Кудроу, планує прихистити собаку померлого Метью Перрі. Також ми розповідали, що друзі Метью Перрі розповіли про останні місяці життя актора.