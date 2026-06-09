Главные модные тренды лета 2026 родом из 90-х: о них снова все вспомнили

Стильная девушка. Фото: magnific

Чтобы выглядеть стильно этим летом, совсем не обязательно полностью менять содержимое шкафа и тратить много денег. Иногда достаточно добавить всего несколько правильных деталей, которые мгновенно освежат привычные образы.

Новини.LIVE со ссылкой на стилиста Яну Марковскую выделили три интересных микротренда, которые сейчас на пике популярности.

Юбки-баллоны

Один из самых горячих хитов сезона — это платья и юбки фасона "бабл" или проще — баллоны. Многие девушки опасаются такого кроя, волнуясь, что объемная нижняя часть визуально добавит лишних килограммов. Однако стилист уверяет, что бояться нечего. Этот силуэт, наоборот, очень актуален. К тому же вещь максимально универсальна — она одинаково уместна и на дневной прогулке по городу, и на вечернем мероприятии.

Черная юбка в образе. Фото из Instagram

С чем сочетать юбку-бабл:

Поскольку низ довольно объемный, балансируйте его с приталенными топами или простыми базовыми футболками.

Из обуви сюда идеально подойдут как лаконичные лоферы или изящные босоножки на тонких ремешках, так и классические туфли-лодочки.

Брюки капри из 90-х

В свое время этот фасон считался довольно противоречивым, и многие обещали себе больше никогда его не надевать. Но сегодня капри переживают настоящее перерождение и претендуют на звание универсальной вещи.

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Важно лишь правильно стилизовать. Если сочетать их со строгим пиджаком и обувью на каблуках, получится изысканный городской образ, который выглядит дорогостоящим и эксклюзивным. А для расслабленных дней в отпуске капри прекрасно подойдут к легким воздушным блузам.

Капри в стильном образе с пиджаком. Фото из Instagram

Деликатная бахрома

Тренд на бахрому тянется еще с зимы, но для теплого сезона он заметно трансформировался. Тяжелые, массивные элементы остались в прошлом. Сейчас в приоритете максимальная легкость и изящество.

@gozhe_style Тренд из 90-х, который сначала все хейтили, а сейчас носят самые стильные женщины мира! 🕶️🔥 Хватит покупать скучные вещи, которые делают Вас невидимками. Прокачайте свой летний гардероб 2026 с помощью 3 крутых микротрендов: ❌ Вместо скучных юбок ➡️ Выбирайте объемный силуэт Bubble (баббл). Сочетайте с приталенным топом и кедами/лоферами, чтобы образ выглядел легко и архитектурно. ❌ Вместо обычных аксессуаров ➡️ Добавьте деликатную бахрому на пояс, сумку или летнюю юбку. Движение ткани мгновенно привлекает внимание! ❌ Главный камбэк сезона ➡️ Укороченные брюки капри. Носим в офис со строгими жакетами на каблуках, а на отдых - с легкими расслабленными блузами. Это выглядит дорогого эксклюзива! 🚀 Какой тренд готовы примерить, а что никогда не наденете? #стиль2026 #лето #капри #тренды2026 #советыстилиста ♬ оригинальная аудиозапись - ЯНА МАРКОВСКАЯ l СТИЛИСТКА

Стилист советует использовать бахрому как тонкий акцент. Это могут быть сумки, ремни или подол невесомой летней юбки. Огромный плюс этого декора в том, что он оживает во время ходьбы. Любое движение создает красивую динамику, привлекает внимание и делает даже самую простую одежду намного интереснее.

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