Что подготовили создатели шоу "Я люблю Украину" во втором выпуске

Ведущие шоу "Я люблю Украину"

Уже вечером воскресенья, 26 марта, в телеэфире выйдет второй эпизод нового большого шоу для всей семьи "Я люблю Украину". Ведущие проекта актриса Ксения Мишина и шоумены Владимир Дантес с Юрием Ткачем подготовили для зрителей немало сюрпризов.

Об этом сообщает телеканал "ТЕТ", который транслирует шоу.

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В течение семи раундов звезды будут проверять свои знания об Украине в отдельных конкурсах. В одном из них под названием "Машина времени" перед участниками будут коробки с годами независимости Украины. В каждой из них есть предмет. Капитан должен за 45 секунд объяснить своей команде, что это за предмет, не называя его.

В другом конкурсе, "Родной язык", Ксения Мишина проверит, как хорошо участники знают наш язык. Звезды произнесут как пишутся украинские слова, например, "фотогеничность", "тавтология" и "сорвиголова".

А вот в раунде "Последовательность" зрители узнают, кто из звездных команд лучше справится с задачей на логическое мышление. Участие во втором выпуске шоу "Я люблю Украину" приняли музыкант Дмитрий Каднай, актриса Наталка Денисенко, блогер Богдан Шелудяк и телеведущая Неля Шовкопляс.

Отметим, что первый премьерный выпуск показал, что наши звезды, а именно Инна Приходько, Арам Арзуманян, Анастасия Оруджева и Алина Блажкевич действительно знают многие факты о нашей стране.

Напомним, ранее мы писали, что новое телешоу с певицей Олей Поляковой вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Также мы рассказывали, что "Лига смеха" представит спецвыпуски "Волонтерский десант".