Что подготовили создатели шоу "Я люблю Украину" во втором выпуске
Уже вечером воскресенья, 26 марта, в телеэфире выйдет второй эпизод нового большого шоу для всей семьи "Я люблю Украину". Ведущие проекта актриса Ксения Мишина и шоумены Владимир Дантес с Юрием Ткачем подготовили для зрителей немало сюрпризов.
Об этом сообщает телеканал "ТЕТ", который транслирует шоу.
-
В москве на ситилайтах показывают ролики, как собирать тревожный чемоданчик
-
В Минобороны показали поединок украинских танкистов и российских противотанкистов
-
Маленький Леон из Ирпеня трогательно исполнил хит группы "Антитіла" про Бахмут
-
Одесчина заняла 6-е место в стране по темпам декоммунизации
-
Украина получила от Франции около 200 тонн энергетического оборудования
-
Украинские пограничники "приземлили" восемь вражеских БпЛА
-
В ближайшие три дня в Одессе прогнозируют желтый уровень опасности
-
"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко вышла замуж: первое фото
-
В скором времени Apple может представить второе поколение наушников AirPods Max
-
Вторая группа украинских артиллеристов завершает обучение в Британии
Подробности
В течение семи раундов звезды будут проверять свои знания об Украине в отдельных конкурсах. В одном из них под названием "Машина времени" перед участниками будут коробки с годами независимости Украины. В каждой из них есть предмет. Капитан должен за 45 секунд объяснить своей команде, что это за предмет, не называя его.
В другом конкурсе, "Родной язык", Ксения Мишина проверит, как хорошо участники знают наш язык. Звезды произнесут как пишутся украинские слова, например, "фотогеничность", "тавтология" и "сорвиголова".
А вот в раунде "Последовательность" зрители узнают, кто из звездных команд лучше справится с задачей на логическое мышление. Участие во втором выпуске шоу "Я люблю Украину" приняли музыкант Дмитрий Каднай, актриса Наталка Денисенко, блогер Богдан Шелудяк и телеведущая Неля Шовкопляс.
Отметим, что первый премьерный выпуск показал, что наши звезды, а именно Инна Приходько, Арам Арзуманян, Анастасия Оруджева и Алина Блажкевич действительно знают многие факты о нашей стране.
Напомним, ранее мы писали, что новое телешоу с певицей Олей Поляковой вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Также мы рассказывали, что "Лига смеха" представит спецвыпуски "Волонтерский десант".